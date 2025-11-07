Colapinto, afuera de la SQ2 por apenas 60 milésimas

Franco Colapinto terminó a un suspiro de avanzar a la segunda sesión de clasificación en el Gran Premio de este fin de semana. Con un tiempo de 1m10s441, quedó a solo 60 milésimas de Kimi Antonelli, el último piloto en pasar a la SQ2.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue más rápido y se quedó con el octavo puesto. Junto a Colapinto también fueron eliminados Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Carlos Sainz. La SQ1 fue dominada por Lando Norris, puntero del Campeonato Mundial, quien registró 1m09s627, seguido por Max Verstappen y Fernando Alonso.

De esta manera, Colapinto largará desde la 16° posición en la Sprint Race de este sábado a las 11, donde los ocho primeros suman puntos para el Campeonato Mundial: el ganador recibe 8 unidades, el segundo 7, y así hasta el octavo, que obtiene 1 punto. Es importante destacar que el resultado de la Sprint no modifica la grilla del Gran Premio del domingo, que se definirá en la clasificación tradicional mañana a partir de las 15.

¿Cómo terminó la Qualy de la carrera Sprint?

En la Q3, el británico Lando Norris se adueñó de la pole con su McLaren, seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) y su compañero Oscar Piastri. Max Verstappen, otro de los protagonistas del campeonato, quedó sexto.