Franco Colapinto se rindió ante Messi y reveló su sueño de conocerlo: «Es el mejor de la historia»

Franco Colapinto se prepara para su cuarta presentación en la Fórmula 1 defendiendo a la escudería Williams y en Argentina es furor su participación en la Máxima. Aunque en la previa de la carrera, el piloto dejó de lado el automovilismo y mostró su admiración por Lionel Messi, quien tuvo una noche ideal en la goleada ante Bolivia.

El capitán argentino marcó un triplete y dio dos asistencias en el triunfo de la Albiceleste ante Bolivia por 6-0. Y en una entrevista reciente con The Fast And The Curious, el piloto oriundo de Pilar lo llenó de elogios al astro del fútbol.

«Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol«, declaró Colapinto.

Además, el joven de 21 años, que se presentará este domingo desde las 19 (hora argentina), planteó que no se siente a la altura de la Pulga: “Realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo. Ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones”.

Franco Colapinto confesó que Lionel Messi es su ídolo

Por otra parte, el piloto de Williams confesó que “Leo ha sido mi ídolo desde pequeño” y opinó sobre la relevancia que tuvo para el deporte: “Ha logrado tantas cosas para nuestro país. Si él es un gran deportista para Argentina. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser lo mejor que pueda en la Fórmula 1”.

Además, Colapinto remarcó el esfuerzo que le requerirá para quedarse con una plaza en la Fórmula 1, teniendo en cuenta que no tendrá lugar en Williams, pero tiene chances de sumarse a Sauber: “Estoy haciendo todo lo que puedo para quedarme. Estamos trabajando duro para demostrar lo que puedo hacer este año y obtener una oportunidad en el futuro”.