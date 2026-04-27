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Brownie con mantequilla de maní: una versión húmeda, intensa y fácil de preparar en casa

Una alternativa simple que suma un toque diferente a la receta tradicional, sin perder la esencia del clásico postre de chocolate.

Redacción

Por Redacción

Brownie marmolado de chocolate y maní. Imagen ilustrativa.

Brownie marmolado de chocolate y maní. Imagen ilustrativa.

La combinación de chocolate y mantequilla de maní es un clásico que nunca falla. En esta versión de brownie, el contraste entre lo dulce del cacao y lo salado y cremoso del maní da como resultado una preparación húmeda, densa y con mucho sabor, ideal para acompañar el café o como postre.

Ingredientes

Para el brownie:

  • 150 g de chocolate semiamargo
  • 100 g de manteca
  • 150 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 80 g de harina
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Una pizca de sal

Para el efecto “swirl” de mantequilla de maní:

  • 4 cucharadas de mantequilla de maní
  • 1 cucharada de azúcar (opcional, según gusto)

Preparación

  • Derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en microondas en tandas cortas, mezclando hasta obtener una preparación lisa.
  • Incorporar el azúcar y mezclar bien.
  • Agregar los huevos de a uno, integrando completamente.
  • Sumar la esencia de vainilla.
  • Incorporar la harina, el cacao amargo y la pizca de sal, mezclando hasta obtener una masa uniforme.
  • Volcar la preparación en una fuente previamente enmantecada o con papel manteca.
  • Distribuir por encima cucharadas de mantequilla de maní.
  • Con un palillo o cuchillo, realizar movimientos suaves para generar el efecto marmolado.

Cocción

  • Hornear a 170 °C durante 20 a 25 minutos, dependiendo del horno.
  • El punto ideal es cuando los bordes están firmes pero el centro aún conserva humedad.
  • Dejar enfriar antes de cortar para lograr una textura más firme.

El brownie con mantequilla de maní se caracteriza por su textura húmeda y su sabor intenso. Es una alternativa simple que suma un toque diferente a la receta tradicional, sin perder la esencia del clásico postre de chocolate.


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Cómo hacer

Frutos secos

La combinación de chocolate y mantequilla de maní es un clásico que nunca falla. En esta versión de brownie, el contraste entre lo dulce del cacao y lo salado y cremoso del maní da como resultado una preparación húmeda, densa y con mucho sabor, ideal para acompañar el café o como postre.

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