Brownie con mantequilla de maní: una versión húmeda, intensa y fácil de preparar en casa

La combinación de chocolate y mantequilla de maní es un clásico que nunca falla. En esta versión de brownie, el contraste entre lo dulce del cacao y lo salado y cremoso del maní da como resultado una preparación húmeda, densa y con mucho sabor, ideal para acompañar el café o como postre.

Ingredientes

Para el brownie:

150 g de chocolate semiamargo

100 g de manteca

150 g de azúcar

2 huevos

80 g de harina

2 cucharadas de cacao amargo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Para el efecto “swirl” de mantequilla de maní:

4 cucharadas de mantequilla de maní

1 cucharada de azúcar (opcional, según gusto)

Preparación

Derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en microondas en tandas cortas, mezclando hasta obtener una preparación lisa.

Incorporar el azúcar y mezclar bien.

Agregar los huevos de a uno, integrando completamente.

Sumar la esencia de vainilla.

Incorporar la harina, el cacao amargo y la pizca de sal, mezclando hasta obtener una masa uniforme.

Volcar la preparación en una fuente previamente enmantecada o con papel manteca.

Distribuir por encima cucharadas de mantequilla de maní.

Con un palillo o cuchillo, realizar movimientos suaves para generar el efecto marmolado.

Cocción

Hornear a 170 °C durante 20 a 25 minutos, dependiendo del horno.

El punto ideal es cuando los bordes están firmes pero el centro aún conserva humedad.

Dejar enfriar antes de cortar para lograr una textura más firme.

El brownie con mantequilla de maní se caracteriza por su textura húmeda y su sabor intenso. Es una alternativa simple que suma un toque diferente a la receta tradicional, sin perder la esencia del clásico postre de chocolate.