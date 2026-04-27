Brownie con mantequilla de maní: una versión húmeda, intensa y fácil de preparar en casa
Una alternativa simple que suma un toque diferente a la receta tradicional, sin perder la esencia del clásico postre de chocolate.
La combinación de chocolate y mantequilla de maní es un clásico que nunca falla. En esta versión de brownie, el contraste entre lo dulce del cacao y lo salado y cremoso del maní da como resultado una preparación húmeda, densa y con mucho sabor, ideal para acompañar el café o como postre.
Ingredientes
Para el brownie:
- 150 g de chocolate semiamargo
- 100 g de manteca
- 150 g de azúcar
- 2 huevos
- 80 g de harina
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
Para el efecto “swirl” de mantequilla de maní:
- 4 cucharadas de mantequilla de maní
- 1 cucharada de azúcar (opcional, según gusto)
Preparación
- Derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en microondas en tandas cortas, mezclando hasta obtener una preparación lisa.
- Incorporar el azúcar y mezclar bien.
- Agregar los huevos de a uno, integrando completamente.
- Sumar la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina, el cacao amargo y la pizca de sal, mezclando hasta obtener una masa uniforme.
- Volcar la preparación en una fuente previamente enmantecada o con papel manteca.
- Distribuir por encima cucharadas de mantequilla de maní.
- Con un palillo o cuchillo, realizar movimientos suaves para generar el efecto marmolado.
Cocción
- Hornear a 170 °C durante 20 a 25 minutos, dependiendo del horno.
- El punto ideal es cuando los bordes están firmes pero el centro aún conserva humedad.
- Dejar enfriar antes de cortar para lograr una textura más firme.
El brownie con mantequilla de maní se caracteriza por su textura húmeda y su sabor intenso. Es una alternativa simple que suma un toque diferente a la receta tradicional, sin perder la esencia del clásico postre de chocolate.
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