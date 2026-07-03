Messi, sincero tras la clasificación de Argentina: “Corregir las cosas malas, que fueron muchas”

El capitán de la Selección Argentina . (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Lionel Messi abrió el marcador para Selección Argentina en el triunfo agónico contra Cabo Verde, llegó a los 20 goles y estiró la diferencia como el máximo anotador en la historia de la diferencia.

El capitán argentino, determinante como siempre jugó todo el partido, incluido el alargue en la victoria por 3-2 ante Cabo Verde, y luego del encuentro destacó el triunfo sufrido del equipo para sacar adelante un partido muy complicado.

Las declaraciones de Messi tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

“EN LOS MATA A MATA NADIE TE REGALA NADA”



Lionel Messi analizó el encuentro ante Cabo Verde luego de clasificación a octavos de final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4zvv1De1GL — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Messi define para el primero de Argentina ante Cabo Verde.

Messi llegó al séptimo tanto en este Mundial 2026 y estiró la diferencia con el francés Kylian Mbappé, su más cercano perseguidor, tanto en esta Copa del Mundo como en la tabla histórica. Además, el astro argentino estableció un nuevo récord al marcar en ocho partidos consecutivos en Mundiales.

Al cierre del partido, Messi destacó el resultado favorable del seleccionado argentino. «Esta selección compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la suerte de convertir de pelota parada. Tenemos buenos cabeceadores que pueden anotar y hoy lo hicimos».

No pudimos presionar bien y ellos salían rápido en la contra, además marcaron bien. Fue un rival muy duro. No por nada no habían perdido con España ni Uruguay” Esto es mata-mata, nadie te regala nada”, afirmó el capitán argentino.

“En este Mundial en especial es todo muy igualado, todos los partidos son dificilísimos. Tenemos que corregir las cosas malas, hoy fueron muchas también”, aseguró La Pulga.

Por otro lado, se refirió al desempeño del elenco albiceleste. “Hicimos lo más difícil que era el gol, creímos que a partir de eso íbamos a encontrar nuestro juego, pero fue todo lo contrario: perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien“, sostuvo Messi sobre lo hecho por el equipo en Miami.

El próximo desafío de la Albiceleste será el próximo martes 7 de julio ante Egipto en Atlanta, desde las 13 (hora argentina).