«Fue un día difícil»: Colapinto, tras una floja clasificación Sprint en el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto no terminó conforme con el rendimiento de su Alpine en la clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Luego de quedar 14° en la SQ2, el argentino reconoció que el auto estuvo lejos del nivel esperado y aseguró que la falta de estabilidad complicó gran parte de la jornada en Silverstone.

«Fue un día difícil. En la práctica me había sentido un poco mejor, el auto estaba más estable, pero en la clasificación iba muy de costado y no era nada estable. Costó bastante», expresó el piloto de 23 años, que largará desde la séptima fila en la carrera Sprint de este sábado.

Colapinto explicó que ahora el trabajo estará enfocado en encontrar el origen de esos inconvenientes antes de la clasificación principal. «Hay que entender esta noche por qué tenía tanto grip atrás en la Qualy e intentar estar mejor mañana», señaló, con la mira puesta en mejorar el rendimiento del monoplaza para el resto del fin de semana.

El argentino había mostrado un panorama más alentador en la única práctica libre, donde finalizó 11°, pero en la SQ2 no pudo repetir esas sensaciones. En su único intento con neumáticos medios sufrió un leve desliz en una de las curvas y marcó un tiempo de 1:29.983, insuficiente para meterse entre los diez mejores. Incluso, antes de salir a pista, ya había advertido por radio que el auto no transmitía buenas sensaciones.

Además de los problemas de puesta a punto, Silverstone representa uno de los mayores desafíos técnicos para Alpine esta temporada. Días atrás, Colapinto ya había anticipado que el circuito británico sería uno de los más exigentes por la gestión de la energía eléctrica, un aspecto en el que el equipo francés viene sufriendo durante todo el campeonato.

La actividad continuará este sábado con la Sprint, desde las 8 (hora argentina), mientras que a las 12 se disputará la clasificación que ordenará la grilla para el Gran Premio del domingo. El pilarense buscará dejar atrás un viernes complicado y acercarse a la zona de puntos.