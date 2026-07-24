Trabajó para Reutemann, representó pilotos y se cargó al hombro la vuelta de la F1 al país en 1995: «¿Qué más se le puede pedir a Colapinto?

Un juego de ajedrez. Cada pieza que se desplaza genera un nuevo patrón estratégico. Y en Fórmula 1, esos movimientos, de apariencia deportivos, conllevan por sobre los resultados unos cuantos millones entre intereses y acuerdos de todo tipo. Nada es sencillo…

Con todo lo expuesto, el futuro de Franco Colapinto en Alpine está atado a unas cuantas variables. Pero afortunadamente, el principal factor para ganarse el derecho de una butaca en la máxima ya existe y está sobre la mesa: el desempeño del piloto.

«En diez carreras, Alpine sumó en nueve. Y de esas nueve, Franco sumó en seis. ¿Qué más se le puede pedir? Hubo declaraciones de los directivos, pero se sacaron de contexto. Franco se está ocupando de responder en pista», nos cuenta Felipe Mc Gough, periodista, productor, representante de pilotos y organizador de competencias de F1, entre otras cosas.

En diálogo con Río Negro, el alguna vez hombre de confianza de Carlos Alberto Reutemann (trabajó junto a Lole en sus últimos años de carrera), en la actualidad una persona muy cercana al piloto argentino (lo ayudó en gestión de patrocinadores previo a su desembarco en la máxima), refirió al tema que tiene en vilo a los fanáticos argentinos: la posible renovación de Colapinto en Alpine.

Para comprender esta pequeña parte del majestuoso circo, Mc Gough apunta a una cuestión que trasciende a Alpine y al argentino, pero que tiene notable incidencia a la hora de cerrar los contratos: el famoso efecto dominó y movimiento de piezas.

Mc Gough, a la izquierda de la imagen, acompaña a Lole Reutemann en Las Vegas 1981. Aquel día, el argentino perdió el título por un punto con el brasileño Nelson Piquet.

«Hoy tenés un (Fernando) Alonso que espera ver si mejora Aston Martin para decidir si se queda, se va o se retira; a (Lewis(¿) Hamilton que no renovó aún con Ferrari, y a (Max) Verstappen que no sabe si deja Red Bull y se va de la F1, o cambia de equipo. Y esos jugadores patean el tablero y generan todo tipo de movimientos», explicó el exrepresentante de Norberto Fontana y de José María «Pechito» López.

«La clave la tiene Max Verstappen. Todavía no se confirma nada y hasta que eso no pase, muchos equipos no se animan a tomar decisiones. Dudo que Alonso que se vaya a Alpine, pero habrá que esperar», aclaró Mc Gough sobre ese trascendido que situaba al español nuevamente compitiendo para su amigo Flavio Briatore.

Junto a Ayrton Senna en Buenos Aires, en pleno desarrollo del proyecto para traer la F1 de regreso al país. El objetivo se cumplió, el brasileño lamentablemente no pudo ser parte…

Pasando en limpio, ¿cómo está el panorama de Franco? Claro, en términos de resultados y productividad, algo que el pilarense querrá ratificar este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, a iniciarse hoy con los entrenamientos.

«Todo hace parecer que se queda en Alpine. Pero la realidad es que no tiene mucho que ver lo que él haga o diga, sino lo que pase más arriba. Y eso no es un tema de él. Ahí, una vez que decida la mesa chica, estarán dadas las cosas para poder decidir qué se puede hacer», aclaró.

«Yo no creo que haya ninguna novedad sobre su futuro este fin de semana en Hungría, como se venía diciendo. De conocerse algo, seguramente será luego del parate de verano. Es un tema lógico de negociación, nada más», cerró el argentino, que actualmente trabaja para la cadena Fox en latinoamérica.