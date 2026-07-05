Franco Colapinto va por los puntos en la parte final de la competencia en Silverstone

(AP). Clasificación complicada para el argentino en Silverstone, luego de un despiste que lo dejó eliminado en Q1.

El buen rendimiento y las inesperadas circunstancias del final le permiten al argentino Franco Colapinto aspirar a sumar puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 con disputa en Silverstone.

El piloto de Alpine transitaba en el 11° puesto, por delante de Pierre Gasly y detrás del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el puntero del campeonato, complicado con problemas en la dirección de su monoplaza, hasta que el despiste de Max Verstappen en el 47° giro lo cambió todo.

Dicha alternativa le posibilitó a Franco avanzar al 10° puesto y encarar la parte final de carrera con la inmejorable oportunidad de, con caucho nuevo (paró en boxes aprovechando el safety car), ir al ataque sobre el piloto de Mercedes.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) recuperó el liderazgo a diez giros del final, aprovechando los problemas de suspensión del italiano Kimi Antonelli (Mercedes). De esta forma, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) pasó al segundo puesto, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

🆚 DUELOS CON GASLY Y HULKENBERG



🇦🇷 Colapinto tuvo dos duelos picantes en el inicio del #BritishGP. ¿SALIÓ AIROSO EL ARGENTINO?



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La carrera del argentino

El pilarense, tal como sucedió ayer en el Sprint, superó a cuatro máquinas y se acomodó detrás de su coequier Pierre Gasly. Bien pudo superarlo, pero el francés se movió peligrosamente hacia su posición (quedó entre dos autos) y Franco levantó su marcha para evitar la colisión.

El argentino, lúcido de reflejos, evitó despistarse tras un toque de atrás en ese mismo primer giro y se mantuvo expectante, en la 15ta plaza. Pero, en cuestión de cinco vueltas, el Alpine N°43 dejó atrás a Nico Hulkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas) y Carlos Sainz (Williams), situándose en el 12° puesto.

Con neumáticos medios, Colapinto logró en pocas vueltas alejarse del español y seguir de cerca a Gasly, a la espera de los primeros movimiento estratégicos y las venideras detenciones en boxes.

En la parte alta del clasificador, Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari) pudieron con Kimi Antonelli en la partida y tomaron el comando de la competencia, aunque el italiano se recuperó vueltas más tarde y superó al inglés siete veces campeón, quien penalizará 5 segundos por falsa largada.

¡ESPECTACULAR LARGADA DE LECLERC PARA SER LÍDER EN EL ARRANQUE EN SILVERSTONE!



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El piloto de Alpine cumplió con su primera detención en el 23° giro, cambiando gomas medias por neumáticos duros y regresando a pista apenas habiendo perdido un puesto (lo superó Oliver Bearman), cayendo del 12° al 13° puesto.

Dos giros más tarde, la mala gestión del team francés con Pierre Gasly en el pit, le facilitaron la tarea a Colapinto, que, en cuestión de segundos, hizo «2×1» y avanzó dos lugares, aprovechando también la detención del inglés Bearman (Haas). Puesto 11° y Bortoleto en la mira.

El abandono de Max Verstappen (Red Bull), tras un despiste mientras defendía el tercer puesto, situó al argentino en zona de puntos. Aunque, el inesperado retraso de Kimi Antonelli (Mercedes), con inconvenientes mecánicos en la dirección delantera, lo ilusiona al volante de Alpine a ir por más en el final.

La previa del GP

En la víspera, el piloto de Alpine, de buen 12° puesto en el Sprint, sufrió un despiste en uno de sus intentos de vuelta rápida, circunstancia que lo dejó fuera del primer corte clasificatorio y en el fondo del pelotón, debiendo largar hoy en el 19° cajón de salida.

En esa acción, el monoplaza N°43 sufrió algunos daños en el fondo plano y distintos elementos aerodinámicos, con lo cual ese será otro de los aspectos a tener en cuenta durante las 52 vueltas de competencias.

A big snap at Becketts on Franco's final run meant he lost the rear at high speed.



Tonight, as a team, we'll take the positives from the Sprint and look ahead to the #BritishGP pic.twitter.com/OWpLKe0KEI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 4, 2026

«No sé que paso, ni entiendo la razón ni por qué perdí todo el ‘grip’ atrás. Había pasado muchas veces allí y el auto era estable. Fue rarísimo. En la vuelta anterior tuve una ida de trompa, y después no tuve ‘grip’ trasero. Miraremos la data e intentaré entender qué pasó porque es una curva que se hace a fondo y es como que algo se desconectó», comentó ayer el pilarense.

Por otra parte, el francés Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino, fue penalizado ayer con tres puestos por obstaculizar a Lance Stroll (Aston Martin) y cayó hasta el 15° puesto de largada para hoy.

En la parte superior, desde la Pole Position partirá el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganador de cinco competencias y puntero del campeonato. A su lado, en primera fila, largará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el local Lewis Hamilton (Ferrari), lo hará detrás, en segunda línea, junto a su compatriota George Russell (Mercedes).