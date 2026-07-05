Travesía con raquetas al corazón helado de Primeros Pinos: al final hay recompensa

No hace falta subirse a una aerosilla ni saber esquiar para disfrutar la nieve. A veces alcanza con ponerse unas raquetas, seguir un sendero entre araucarias centenarias y caminar hasta una cascada detenida por el hielo. El silencio del bosque hace el resto.

Las salidas están previstas para el 12 y el 18 de julio y apuntan a un público amplio: desde personas que nunca caminaron con raquetas hasta quienes simplemente quieren descubrir otra forma de recorrer la montaña. Esa es la experiencia que proponen este invierno Cicloturis Travel y Buraleo Expediciones en Primeros Pinos, uno de los rincones más atractivos de la precordillera neuquina.

Una forma diferente de vivir la montaña

“Queríamos ofrecer una experiencia distinta para el invierno. Primeros Pinos tiene la nieve muy cerca de Neuquén y mucha gente todavía no conoce ese valle. Caminar entre araucarias hasta una cascada congelada es una forma diferente de vivir la montaña”, contó Diego Fernández, responsable de Cicloturis Travel, quien impulsó la propuesta junto a Buraleo Expediciones.

El auge del turismo de naturaleza es una de las razones que motivó la iniciativa. Para Fernández, cada vez son más las personas que prefieren experiencias al aire libre antes que actividades tradicionales. «El turismo activo está en franco crecimiento. La gente se ha volcado mucho más a la naturaleza”, explicó.

Cascada Escondida permanece congelada gran parte del invierno. Foto gentileza.

Pero también hizo una aclaración que considera fundamental: “La naturaleza es maravillosa, pero hay que recorrerla con personas capacitadas. Trabajamos con guías habilitados, planes de contingencia y grupos reducidos porque la prevención siempre es nuestro eje”.

La excursión se realiza con un máximo de 15 participantes y cuenta con guías especializados, seguro de accidentes personales, traslado desde Neuquén capital, raquetas, bastones y asistencia durante toda la jornada.

Un valle rodeado de araucarias y nieve que no muchos conocen, a unas tres horas de Neuquén Capital. Foto gentileza.

Raquetas en la nieve: caminar sin hundirse

Mucho antes de que existieran los esquíes modernos, distintos pueblos que habitaban regiones nevadas utilizaban raquetas para desplazarse sin hundirse. Hoy mantienen el mismo principio: una superficie amplia que distribuye el peso del cuerpo sobre la nieve.

La caminata arranca después de una breve charla, pero es amigable, natural y accesible para casi todas las personas. Foto gentileza.

A diferencia del esquí, no requieren aprendizaje técnico. Se camina de forma natural y permiten internarse en bosques, valles y senderos donde otras actividades no llegan. Por eso se convirtieron en una de las propuestas de turismo invernal que más creció en los últimos años.

Caminata amigable: 4km entre araucarias y nieve

La propuesta está pensada para quienes quieren iniciarse en este tipo de actividades. Después de una breve charla sobre el uso de las raquetas, comienza una caminata de unos cuatro kilómetros que atraviesa un bosque de araucarias hasta llegar a la Cascada Escondida.

“Es una caminata amigable, no demanda un gran esfuerzo físico y pueden participar chicos desde los 12 años. Nosotros entregamos todo el equipo técnico; solamente recomendamos llevar ropa adecuada para la nieve y una muda para el regreso”, explicó Fernández.

El traslado está incluido desde Neuquén ida y vuelta a Primeros Pinos. «Sólo te ocupas de caminar y disfrutar», indicó Diego.

Uno de los grandes atractivos del recorrido es que los participantes no necesitan conducir por rutas con hielo o nieve. El traslado está incluido, por lo que toda la atención puede concentrarse en disfrutar el paisaje.

“Eso también es parte de la experiencia. No tenés que manejar hasta allá, viajás tranquilo y cuando llegás solo te ocupás de caminar y disfrutar”, resumió.

El broche de oro: la Cascada Escondida

El destino final es una cascada que suele permanecer congelada durante buena parte del invierno. Allí el grupo hace una pausa para sacar fotos, contemplar el paisaje y compartir una merienda bien patagónica. “La caminata termina en la Cascada Escondida con una merienda de chocolate caliente y tortas fritas”, contó. El broche de oro de toda la experiencia el momento del encuentro con los amigos del sendero.

La salida parte a las 9.30 desde Neuquén capital y el regreso está previsto alrededor de las 21.30. El valor es de 190.000 pesos por persona, con promociones y opciones de financiación según la entidad bancaria.

Muchos viajeros buscan escapadas de un día. Primeros Pinos aparece como una invitación de cercanía. Caminar sobre la nieve, atravesar un bosque de pehuenes y terminar la tarde con una merienda frente a una cascada congelada también es vivir el invierno en Neuquén.

Cómo llegar

Todo lo que hay que saber antes de salir

La experiencia está programada para los días 12 y 18 de julio.

La salida será a las 9.30 desde Neuquén capital y el regreso está previsto alrededor de las 21.30.

La caminata es de unas cuatro horas entre bosques de araucarias hasta la Cascada Escondida.

Los grupos son de un máximo de 15 participantes, y todavía hay cupos.

El costo es de 190.000 pesos incluye traslado Neuquén-Primeros Pinos ida y vuelta, guías habilitados, raquetas, bastones, seguro de accidentes personales y una merienda con chocolate caliente y tortas fritas.

Para disfrutar la jornada se recomienda llevar botas de trekking, ropa térmica, pantalón adecuado para nieve, campera impermeable, guantes, gorro, cuello tipo buff, lentes de sol, protector solar, una mochila con al menos un litro de agua y una muda de ropa seca para el regreso.

Informes y reservas: Buraleo Expediciones (@buraleoexpediciones, 299 420-7590) y Cicloturis Travel (@cicloturistravel, 299 413-0607).

La excursión es con guías habilitados y seguro. Además del traslado están incluidas las raquetas y los bastones. Foto gentileza.

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