Franco Mastantuono, sin lugar en Real Madrid, aparece en el radar de un club de Italia

El mediocampista de 18 años no tiene lugar en el plantel que dirige José Mourinho.

Parece que el siguiente destino futbolístico de Franco Mastantuono podría estar en Italia. Concretamente en la Fiorentina, club que ya inició negociaciones para contratar a préstamo al mediocampista argentino.

Si bien formó parte de los amistosos de pretemporada de Real Madrid, convirtiendo un gol en la victoria por 4 a 1 ante Leganés, el técnico José Mourinho anunció que no tendrá en cuenta al jugador de 18 años en la siguiente temporada.

La llegada de Bernardo Silva, más los jugadores con los que cuenta en el plantel y las implicancias del sistema táctico que vaya a utilizar el portugués durante la temporada hacen que el argentino no tenga tantas posibilidades.

Por tal motivo, el club decidió cederlo a préstamo hasta poder lograr su fogueo y desarrollo en el fútbol de primer nivel mundial, proyectando a una vuelta a futuro a la entidad Merengue con mayor rodaje y experiencia, tal como hicieron con el brasileño Hendrick.

Si bien desde argentina hubo un interés real de River Plate en querer repatriar al mediocampista, en Madrid buscan que el jugador permanezca en Europa. Ello motivó el contacto con Fiorentina y la negociación, sin opción a compra, por los próximos 12 meses.

Mastantuono jugó un total de 35 partidos en su primera temporada en el máximo campeón de España, con un saldo de 3 goles y una asistencia. Comenzó como titular bajo las órdenes de Xabi Alonso, pero una pubalgia y el despido del entrenador en enero generaron que perdiera terreno en la Casa Blanca.