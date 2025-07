Fue goleador de Cruz del Sur y ahora necesita ayuda para ir a la Copa América de Rugby en silla de ruedas

El barilochense Sebastián Zambrano es uno de los integrantes de la Selección Argentina de Rugby en silla de ruedas que competirá este mes en la Copa América de Brasil.

Para poder afrontar los gastos del viaje, él y su familia buscan recaudar fondos. El costo total es de más de 2.000 dólares (unos 2.5 millones de pesos). El alias que difundieron para transferencias es: Puy.10.

Zambrano es reconocido en Bariloche por su pasado como futbolista en Cruz del Sur donde ganó varios títulos y fue uno de los máximos goleadores. También tuvo un paso por el fútbol de Suecia.

En 2016 sufrió un fuerte accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas. Luego de una extensa rehabilitación, Sebastián siguió ligado al deporte y encontró su refugio en el rugby adaptado.

Zambrano vive actualmente en Buenos Aires y entrena esta disciplina lunes, miércoles y viernes en el club Ramsay mientras que martes y jueves va al gimnasio en el Cenard. Una vez por mes, concentra con la Selección Argentina.

La Copa América se disputará en San Pablo del 11 al 15 de julio y el equipo nacional tiene la intención de viajar el 7 de julio. Si logran quedar entre los cinco mejores clasificarán al Mundial que será en noviembre.

“Estuve en el hospital militar y cuando me dieron el alta comencé a hacer rehabilitación en el Servicio Nacional de Rehabilitación. En el primero hacen muchos deportes adaptados, hacen pileta. Cuando yo fui había rugby adaptado y comencé a practicarlo, hoy estoy en condiciones de poder jugar al básquet, pero sigo con el rugby porque me gustó mucho. Hacer deporte es una muy buena opción para mí porque hace que me distraiga y me mantiene bien físicamente”, comentó en una entrevista del 2020 en El Cordillerano.