Horacio Zeballos avanzó a semifinales de dobles en Roland Garros y sueña con el bicampeonato

El argentino y el español Granollers vencieron en sets corridos a Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin. (Foto: @AATenis/X)

El argentino Horacio Zeballos dio un nuevo paso en su objetivo de defender el título de dobles en Roland Garros. Junto al español Marcel Granollers, se clasificó este miércoles a las semifinales tras imponerse por 6-3 y 6-4 al monegasco Hugo Nys y al francés Édouard Roger-Vasselin.

La pareja hispano-argentina, que llega como primera cabeza de serie y vigente campeona del torneo, volvió a mostrar solidez sobre el polvo de ladrillo parisino y selló su pase entre las cuatro mejores duplas del certamen.

Horacio Zeballos va por la revancha: ya conoce a su rival en las semifinales de Roland Garros

Para Granollers y Zeballos se trata de la quinta semifinal juntos en Roland Garros. Para el caso del español, es su sexta presencia en esa instancia, ya que también había alcanzado las semifinales en 2014 junto a su compatriota Marc López.

En busca de un lugar en la final, tendrán una prueba exigente frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes llegan con confianza tras haber derrotado a Granollers y Zeballos en la final del Masters 1000 de Roma.

La dupla del argentino intentará tomarse revancha y dar otro paso hacia la defensa del título conquistado el año pasado en París.

A los 41 años, Zeballos sueña con otro título en Roland Garros

Para Horacio Zeballos, la clasificación a semifinales representa una nueva oportunidad de pelear por uno de los títulos más importantes de su carrera.

A los 41 años, el marplatense sigue consolidado en la elite del dobles y buscará dar otro paso en un torneo que ya le dio una de las mayores alegrías de su trayectoria.