Video | Secuestran $350 millones en droga y armas de guerra en Vaca Muerta: operativos en Añelo y Rincón de los Sauces

La lucha contra el narcomenudeo en la provincia de Neuquén sumó un nuevo hito con dos operativos conjuntos entre la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal. En menos de una semana, los procedimientos realizados en la estratégica región de Vaca Muerta permitieron desarticular redes de microtráfico, con un saldo de más de diez kilos de marihuana, 1,3 kilos de cocaína, cinco personas detenidas y el secuestro de armas de fuego de grueso calibre y vehículos. El valor estimado de las sustancias incautadas asciende a los 350 millones de pesos.

El fiscal general de la provincia, José Gerez, comenzó la conferendcia ponderando el funcionamiento del plan de acción estratégico implementado a través de la Ley provincial de microtráfico y la articulación comunitaria.

Según el repaso estadístico presentado por el jefe de los fiscales, en la conferencia de prensa realizada este miércoles en la Jefatura Policial: «Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 ya se recibieron 2600 denuncias de la ciudadanía que finalizaron con secuestros de sustancias, personas imputadas, condenadas y locales cerrados».

Autoridades de la Policía, Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad dieron una conferencia en Jefatura Policial. Foto: Flor Salto

Como cierre de estas acciones contra el crimen organizado, las autoridades adelantaron que la próxima semana se llevarán a cabo dos importantes quemas de la droga incautada, una de ellas en Neuquén capital y otra en la ciudad de Cutral Co. «Estos resultados forman parte de las acciones coordinadas bajo el marco de la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo», destacó Geréz.

Por su parte el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó el impacto de la nueva normativa en el territorio. El funcionario aseguró que, «antes de la vigencia de esta ley, este tipo de intervenciones no se veían en la provincia, pero que ahora localidades como Añelo y San Patricio del Chañar quedaron bajo la esfera de la justicia neuquina, lo que permite seguir estos delitos de cerca e incluirlos de forma efectiva en el plan de seguridad provincial».

Entre la droga había marihuana de alta calidad y cocaína. Foto: Flor Salto

Un golpe al microtráfico en el corazón de Vaca Muerta

El primero de los golpes judiciales se ejecutó en las localidades de Añelo y San Patricio del Chañar, tras una investigación penal impulsada por las denuncias anónimas de los vecinos a través de la aplicación Neuquén Te Cuida y el sistema de códigos QR del Ministerio Público Fiscal. Un total de 65 efectivos de las dependencias antinarcóticos desplegaron siete allanamientos simultáneos.

El resultado en este sector incluyó el secuestro de casi cinco kilos de marihuana, 1,306 kilos de cocaína y cinco millones de pesos en efectivo. Además, se incautaron cinco vehículos, una pistola Glock de calibre 9 milímetros y distintas partes de un rifle. La policía procedió a la clausura del principal punto de venta investigado y detuvo a tres personas, identificadas como dos mujeres y un hombre. El valor comercial de la droga secuestrada en este primer punto superaba los 148 millones de pesos.

El ministro Matías Nicolini junto al Fiscal General, José Geréz mostraron el material secuestrado a la prensa. Foto: Flor Salto

Menos de cinco días después, una segunda investigación nacida de un reporte anónimo en el Centro de Atención Familiar número cinco permitió desbaratar otra boca de expendio de estupefacientes, esta vez en Rincón de los Sauces. En esta vivienda, los uniformados secuestraron más de cinco kilos de marihuana, 27 plantines y semillas de cannabis modificadas genéticamente, cuatro armas de fuego de grueso calibre y más de 170 municiones.

Entre el armamento secuestrado en el balance general de la semana, las autoridades detallaron que se hallaron cinco armas con la numeración limada, incluyendo una en Añelo que registraba un pedido de secuestro por haber sido robada previamente de una vivienda en otro hecho ilícito. El operativo en Rincón de los Sauces culminó con la clausura del inmueble y la detención de un hombre y una mujer, con una valuación de estupefacientes calculada en 148,4 millones de pesos.

Los detenitos serán imputados

La fiscal penal de la región Vaca Muerta, María Eugenia Titanti, repasó la actualidad judicial de las causas y anticipó los próximos pasos procesales al confirmar que se avanzará formalmente con la audiencia de formulación de cargos para las dos personas detenidas en Rincón de los Sauces, las cuales se sumarán a los tres sospechosos que ya fueron puestos a disposición de la justicia por el procedimiento de Añelo.