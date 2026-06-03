Femicidio de Agostina en Córdoba: cronología de una búsqueda marcada por el engaño y el pedido de justicia del padre

El femicidio de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años que conmocionó a la provincia de Córdoba, ingresó en una etapa determinante tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia y las contundentes declaraciones de su padre, Gabriel Vega. Los informes forenses confirmaron que la menor fue víctima de un ataque sexual previo a su fallecimiento, el cual se produjo por asfixia por ahorcamiento entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo siguiente.

Mientras la Justicia avanza sobre la figura de Claudio Barrelier (33) como único detenido e imputado por femicidio, la familia de la víctima rompió el silencio en una conferencia de prensa marcada por el dolor y la exigencia de justicia plena. Gabriel Vega, quebrado por la situación, fue claro al señalar que la investigación no debe agotarse en el principal sospechoso: «Yo no voy a descansar hasta que no termine uno. Tienen que estar todos presos«, afirmó, sugiriendo la existencia de cómplices en el círculo íntimo del acusado.

Revelaciones de la autopsia: un crimen atroz

Los datos forenses aportados por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba son escalofriantes y han servido para fortalecer la acusación contra Barrelier. La autopsia determinó que Agostina falleció por asfixia por ahorcamiento y que existieron signos médicos de abuso sexual antes del deceso. Debido al estado de los restos hallados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, los peritos enfrentaron dificultades para realizar hisopados convencionales, aunque las marcas corporales resultaron concluyentes para trazar la hipótesis del ataque sexual.

La reconstrucción fiscal indica que el sospechoso y la menor ingresaron a una vivienda en barrio Cofico el sábado cerca de las 23:00. El asesinato se habría perpetrado entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada del domingo. Según el rastreo tecnológico, el imputado habría mantenido el cuerpo en la propiedad hasta el lunes a media mañana, momento en que lo trasladó en un vehículo para deshacerse de los restos. Actualmente, se esperan análisis toxicológicos para determinar si la adolescente fue drogada antes del desenlace fatal.

El desgarrador pedido de Gabriel Vega

En una conferencia de prensa cargada de emotividad, el padre de la menor solicitó inicialmente un minuto de silencio y exigió a los medios de comunicación un tratamiento respetuoso de la imagen de su hija. «Dejen de juzgar, basta de revictimizar. No hablemos más de la intimidad de Agostina», reclamó Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel.

El desgarrador reclamo del padre de Agostina Vega. Clarín Fotografía.

En sus declaraciones, el hombre enfatizó que Agostina era una «nena feliz» y solidaria, y pidió que se la recuerde por su faceta escolar y no por fotos descontextualizadas.

Vega también manifestó su profundo malestar por la politización del caso. «Gente política ha estado aprovechando el asesinato de mi hija. ¿En qué cabeza cabe?», cuestionó, al tiempo que aclaró que la familia no pertenece a ningún partido político ni ha recibido ayuda real de dirigentes durante las jornadas de búsqueda. «Ninguno se arremangó el pantalón para ir a buscar a la nena», sentenció la abogada de la familia.

Cronología de una búsqueda con pistas falsas

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la defensa pública que la familia realizó sobre la labor del fiscal Raúl Garzón. A pesar de las críticas sociales por supuestas demoras, los abogados de la querella detallaron una cronología que explicaría por qué el foco no estuvo inicialmente sobre Barrelier.

Según explicaron, la denuncia inicial de la madre apuntaba a un joven llamado «Franco». «La investigación se centra en Franco porque es la persona que se denuncia en un primer momento«, explicaron los letrados, señalando que Barrelier apareció inicialmente como un «amigo íntimo de la familia» y facilitador de información, lo que desvió las sospechas.

El giro en la causa se produjo recién el martes por la mañana, cuando tras una ampliación de la denuncia y el testimonio de un remisero, el foco se puso directamente sobre Barrelier. Gabriel Vega relató que él mismo confrontó al sospechoso el lunes por la tarde, notando inconsistencias en su relato: «El tipo desde un principio tenía una coartada, por eso yo seguí investigando«. Tras notar que el acusado se desviaba de las preguntas, Vega aportó estos datos a la fiscalía, lo que derivó en la detención y los allanamientos posteriores.

La sospecha de cómplices y el futuro de la causa

Para Gabriel, es imposible que Barrelier haya actuado en absoluta soledad, dadas las características del hecho y la logística posterior. «Esta persona no actuó sola. Mi corazón me dice que sí», sostuvo, basándose en la presencia de otras personas en la vivienda de barrio Cofico al momento del crimen. La abogada Alaniz reforzó esta postura al mencionar que pedirán más imputaciones, posiblemente por encubrimiento, contra quienes habitaban la casa.

Por su parte, el fiscal Garzón defendió su accionar asegurando que buscó a Agostina y que el trabajo judicial es la mejor respuesta a los pedidos de destitución que surgieron desde algunos sectores. Garzón subrayó que la investigación estuvo orientada a encontrar a la joven con vida hasta el último momento, razón por la cual se realizaron allanamientos simultáneos en 14 domicilios para evitar que la adolescente fuera trasladada o desaparecida.

Un sospechoso con antecedentes y el rol judicial

La indignación de la familia se acrecienta al conocerse que Claudio Barrelier ya tenía un perfil criminal previo. En 2025, el acusado había sido imputado por privar de la libertad a una expareja, manteniéndola atada y desnuda en su vivienda. Gabriel Vega fue crítico con el sistema judicial que permitió que el hombre recuperara la libertad en pocos días: «Ese tipo nunca tendría que haber salido. No estaba apto para la sociedad», disparó la abogada.

Actualmente, la causa permanece bajo secreto de sumario para resguardar las pruebas recolectadas, que incluyen rastros de sangre detectados con luminol y elementos de limpieza secuestrados en el domicilio del imputado. La familia Vega, constituida como querellante, aseguró que no descansará hasta obtener una condena a prisión perpetua. “Queremos justicia completa, no parcial”, concluyó la abogada Alaniz, mientras Córdoba sigue movilizada bajo la consigna de Ni Una Menos, exigiendo respuestas definitivas por el crimen de la adolescente.