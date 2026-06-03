Neuquén expande su paseo costero: uno de sus tramos más largos tiene fecha de inauguración

La ciudad de Neuquén extenderá su paseo costero y anunció para el mes de septiembre la inauguración de uno de sus tramos más extensos.

«Es un orgullo de la ciudad y de la República Argentina«, dijo el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido.

Se trata de la etapa más larga del paseo costero que se extiende sobre el río Neuquén, al este de la ciudad, cerca de la zona de la Confluencia y la península de Hiroki.

La etapa que actualmente está en ejecución se suma a la que se inauguró el año pasado en inmediaciones del club Independiente y unirá la calle Aguado con El Chocón, en un recorrido de alrededor de tres kilómetros.

«Neuquén es la capital con más paseo costero del país»

«Neuquén se transforma en la capital que más paseo costero y más costa desarrollada con esta calidad tiene el país», dijo Gaido en un comunicado oficial, donde se destacó que los trabajos en marcha son realizados con recursos propios, sin financiamiento externo.

El jefe comunal sostuvo que «hoy no solamente se tiene que hablar de tener las cuentas ordenadas, se tiene que hablar de que esas cuentas ordenadas generen un superávit que se vea obras y paseos costeros».

Según dijo, el plan de obras se plasmará también en esa zona de la ciudad con el asfaltado de las calles Figueroa, El Chocón y Aguado, una iniciativa que próximamente será licitada.

«Cada vecino de la ciudad va a poder disfrutar gratuitamente de las costas, de estas bellezas que la ciudad tenía ocultas», afirmó el intendente, quien sostuvo que el paseo costero es «un orgullo» para Neuquén, pero también para Argentina.

Neuquén se expande hacia el río: cómo avanzan los trabajos

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura, se refirió al estado actual de los trabajos y comentó que se comenzó a pavimentar desde la calle Copahue hacia Figueroa.

Además, dijo que la base de la bicisenda comenzará a «asfaltarse en los próximos días» y que la vereda peatonal, construida en hormigón, se encuentra prácticamente terminada.

Las tareas incluyen también la instalación del sistema eléctrico: cañeros y bases para columnas ornamentales y de iluminación pública.

Una vez terminado, el paseo tendrá tres infraestructuras simultáneas que se extenderán en paralelo: la calle vehicular, la bicisenda y la senda peatonal.