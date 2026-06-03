Ni Una Menos en Río Negro: lanzan una «Alerta Violeta» ante el vaciamiento de las políticas de género

Hay un momento en donde el enojo se transforma en acción. En ese contexto llega un nuevo aniversario por Ni Una Menos, el multitudianario movimiento de mujeres y disidencias que salió a exigir justicia y políticas públicas, tras el femicidio de Chiara Paéz once años atrás. La referente feminista de Viedma, Morena Patrizio, sostuvo que este año las encuentra «preocupadas y ocupadas», organizadas para marchar en las calles de Río Negro, Neuquén y todo el país. «Es necesario y urgente que la violencia de género se ponga en agenda», exigió. Además, lanzaron «Alerta Violeta», «una alerta gubernamental».

Aseguró que «actualmente no hay recursos para poder hacer acompañamientos articulados y sostenidos ante situaciones de violencia de género» y enfatizó: «El nivel de desidia estatal a nivel nacional es algo que también se traduce en Río Negro».

Señaló que, a nivel provincial, «no hay una sistematización y monitoreo de datos para pensar política pública». El último registro se publicó en 2023, con los datos de femicidio de 2022. Por eso buscan desarrollar un registro propio que visibilice a las víctimas y recuerde quiénes fueron sus femicidas.

Casos testigos: cuando el desmembramiento estatal termina en tragedia

Patrizio sostuvo que la falta de presupuesto «se cobra vidas», lo que se vio reflejado en los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia, «dos casos testigos». «El caso de Agostina mostró que el desmembramiento del Estado después termina en una tragedia. Es lo mismo que nos está pasando acá: podemos articular con el municipio o con provincia, pero las estrategias integrales no se construyen», aseguró.

Ante la precarización de la vida y el deterioro del poder adquisitivo, una de las principales problemáticas es la imposibilidad de las víctimas de violencia de género de salir de la vivienda que comparten con el agresor. «Cuando hay violencia, la urgencia es habitacional, pero hoy el Estado no tiene herramientas para resolverlo, lo que vuelve imposible dar una respuesta efectiva», afirmó.

Frente al «retroceso y la crueldad», el movimiento feminista de Viedma lanzó una «Alerta Violeta», una consigna que busca provincializarse. «No es una alerta meteorológica, es una alerta gubernamental», aclaró Patrizio. La iniciativa funciona como una red de articulación provincial que ya nuclea a referentes de 17 localidades para denunciar que el vaciamiento de las políticas de género pone vidas en riesgo inminente.

Bajo esta consigna, buscan transformar el diagnóstico en propuestas concretas como el programa de salud menstrual integral presentado en Viedma o la creación del archivo de memoria propio ante la falta de datos oficiales. El objetivo de que el Estado recupere su rol protector y garantice presupuestos que permitan acompañar territorialmente a las víctimas.

Los datos de la ausencia en Río Negro: 101 nombres contra el olvido

Ante el silencio del Observatorio Contra la Violencia hacia las Mujeres de Río Negro, que no presenta informes actualizados desde hace dos años, y la inactividad de la Comisión de Género en la Legislatura, los feminismos rionegrinos construyen su propio «Archivo de la Memoria de Género». Se trata de un «registro vivo» que ya contabiliza 101 víctimas en la provincia.

Patrizio marcó una diferencia con las estadísticas oficiales. Mientras que el Registro Nacional de Femicidio de la Justicia Argentina mostró una «meseta» de tres casos anuales desde 2024 en Río Negro, el relevamiento territorial detectó cifras mayores. La referente indicó que en 2025, murieron cuatro mujeres por crímenes por razón de género: Estefanía Cibardi (Bariloche), Karina Muñoz (San Antonio),Carolina Abigaíl Calfular (El Bolsón) y María Soledad Poblete (Bariloche).

Además, en lo que va de 2026 ya se cometieron dos femicidios en Río Negro. Las víctimas fueron María Angélica Zapata y Sofía González.



De cara a este 3 de junio, la expectativa está puesta en retomar la potencia de la calle. «Este nivel de desidia ya no se aguanta más. Venimos haciendo malabares con muy pocas herramientas y eso generó mucho cansancio. Hoy necesitamos volver a gritar todas juntas», enfatizó Patrizio a once años de Ni Una Menos.



El cronograma de actividades en Neuquén y Río Negro