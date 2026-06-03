Recuperaron seis vacas robadas en Valle Medio y detuvieron a un hombre acusado de abigeato agravado

Los animales recuperados fueron reconocidos por el denunciante y restituidos tras las diligencias judiciales realizadas en la chacra.

Un operativo realizado por la Brigada Rural de Valle Medio permitió recuperar seis animales vacunos denunciados como robados y detener a un hombre de 45 años acusado de abigeato agravado. El procedimiento se desarrolló este martes en una chacra ubicada sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de Lamarque y concluyó con allanamientos, secuestros y la restitución de los animales a su propietario.

La investigación comenzó durante la mañana, cuando efectivos que realizaban tareas preventivas observaron una camioneta blanca que trasladaba ganado en un carro. Al advertir la presencia policial, el conductor ignoró las señales de detención y continuó su marcha hasta ingresar a una propiedad rural cercana al acceso de la Escuela N.º 112.

La maniobra que despertó las sospechas

Según informaron fuentes policiales, los uniformados siguieron el recorrido del vehículo y observaron cómo el conductor descendió rápidamente y liberó cuatro vacunos de pelaje colorado dentro del establecimiento.

Al ser consultado por la documentación correspondiente para el traslado de hacienda, el hombre reconoció que no contaba con los permisos exigidos por la normativa vigente.

Esa situación, sumada a que los animales coincidían con las características de bovinos denunciados como sustraídos el 1 de junio por un productor de la región, motivó la inmediata intervención de la Fiscalía de turno.

Mientras se gestionaba una orden judicial, se dispuso una consigna policial permanente en el ingreso al predio para preservar el lugar y evitar movimientos que pudieran afectar la investigación.

Allanamiento y recuperación de los animales

Durante la tarde, y con autorización emitida por el Foro de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial, se concretó un allanamiento en el establecimiento rural.

El procedimiento tuvo resultado positivo. Los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, una sierra sable eléctrica, cartuchos de distintos calibres, una camioneta Chevrolet S10 y un carro utilizado para el transporte de ganado.

En el lugar, el denunciante logró identificar seis vacunos que habían sido reportados como robados y que permanecían dentro del predio junto con otros animales.

Tras las verificaciones correspondientes, los bovinos fueron restituidos a su propietario.

Secuestros e intervención judicial

Además de los animales recuperados, personal de la Brigada Rural incautó dos bovinos, un ternero y tres equinos por presuntas infracciones a la Ley Pecuaria Provincial N.º 2534.

La evidencia reunida durante el procedimiento quedó incorporada a la causa judicial que busca determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades penales.

Del operativo también participaron autoridades de la fuerza provincial, entre ellas el ministro de Seguridad, Daniel Jara; el jefe de la Unidad Regional IV, comisario mayor Juan Carlos Bautista; y el segundo jefe de esa unidad, comisario inspector Daniel González.

Como resultado de la investigación, el propietario del establecimiento rural fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de abigeato agravado.