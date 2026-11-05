El insólito error entre Santiago Beltrán y Otamendi que terminó en gol anulado a Aldosivi por el VAR

Beltrán y Otamendi protagonizaron un choque que terminó en la anulación de un gol tras la revisión del VAR.

Una acción de Santiago Beltrán pudo haber terminado en gol para Aldosivi ante River. El arquero del Millo salió mal y lejos, chocó con Nicolás Otamendi y dejó la pelota servida para Braian Cufré. Sin embargo, una posición adelantada de Andrés Vombergar antes de la definición de Santiago Moya invalidó la acción. Finalmente el conjunto de Núñez se impuso por 2 a 0.

A los 14 minutos del segundo tiempo, con el partido 0 a 0, Beltrán salió lejos para cortar un centro desde la derecha que parecía controlado por Otamendi. Ambos chocaron en el aire y la pelota le quedó a Cufré, que mandó un centro. Vombergar no llegó a conectarlo con el taco, pero Moya aprovechó el rebote y empujó la pelota dentro del área chica para el 1 a 0.

Sin embargo, el exdelantero de San Lorenzo estaba por delante de la línea del anteúltimo defensor. Tras una larga revisión, José Carreras y Wenceslao Meneses, desde el VAR, le indicaron al árbitro Bryan Ferreyra la posición ilícita del centrodelantero local y el gol fue anulado.

SE SALVÓ EL MILLONARIO: por este offside de Vombergar, no suma el gol de Moya tras el choque entre Beltrán y Otamendi. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/FRdLVMe89a — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Hace algunas semanas, en el empate 1 a 1 frente a Sarmiento en Junín, Beltrán y Otamendi ya habían protagonizado una escena. El campeón del mundo le reprochó a los gritos: “Salí una vez” tras un centro que atravesó toda el área y que el joven arquero no cortó. Esta vez sí salió, y ambos se llevaron un fuerte golpe.

Minutos más tarde, el VAR volvió a intervenir a favor del Millonario. Tras un tiro libre de Sebastián Driussi, Vombergar bloqueó el remate con la mano. En primera instancia Ferreyra no lo vio, pero tras revisar las imágenes sancionó penal para la visita.

Lucas Beltrán ejecutó con un remate cruzado, contra el palo derecho de Lucas Acosta, y convirtió su primer gol desde su regreso al club en el mercado invernal. En el tiempo adicionado, Ángel Correa marcó el 2 a 0 definitivo.