Montiel fue sancionado por tres fechas tras la roja en el Superclásico y hay bronca en River

El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio tres fechas de suspensión a Gonzalo Montiel por su expulsión en el Superclásico ante Boca. Por el lado de Lucas Martínez Quarta, el defensor central que fue expulsado antes de los 10 minutos de juego, tan solo recibió una fecha de suspensión, debido a que la roja fue por cortar una ocasión manifiesta de gol. De esta manera, podrá estar a disposición para los octavos de final.

En el documento se ingorma que «se suspende por tres partidos al jugador Gonzalo Ariel Montiel», que vio la roja en el Superclásico por «juego brusco grave» tras su fuerte infracción sobre Lautaro Blanco, estará tres partidos afuera: Aldosivi -ya cumplido-, los octavos de final del Torneo Clausura y el partido siguiente, sea por los cuartos o ya por el Apertura 2027 (salvo que haya una amnistía).

En River el golpe era esperado. Después de que el propio Stéfano Di Carlo confirmara que habían pedido formalmente que Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico que expulsó a Montiel, no lo dirija más, se sabía que el TDD podía mostrarse muy riguroso respecto a la roja al campeón del mundo.

El lateral derecho no solo se perdió el duelo ante Aldosivi, sino que tampoco podrá estar a disposición en octavos de final y en unos hipotéticos cuartos en caso de pasar de ronda.

La frustración en Núñez se amplifica al repasar los antecedentes de sanciones de jugadores expulsados por juego brusco.

Durante el presente Torneo Clausura, hubo otras 11 tarjetas rojas por juego brusco: tres recibieron una sanción de un partido y las otras ocho, de dos (la de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, fue reducida a uno).