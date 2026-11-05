Paredes, Arruabarrena y Riquelme palpitaron la definición de la Liga: «La ilusión está intacta»
El capitán, el entrenador y el presidente de Boca hablaron en la previa del partido ante Defensa y Justicia. El Xeneize depende de sí mismo para quedarse con el título y buscará dar el paso definitivo este sábado en la Bombonera.
Boca atraviesa días decisivos en la pelea por uno de sus grandes objetivos de la temporada. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá este sábado a Defensa y Justicia, desde las 17:30, con la posibilidad de consagrarse campeón de la Liga. En la previa, Leandro Paredes. el entrenador xeneize y Juan Román Riquelme compartieron sus sensaciones sobre la definición y dejaron en claro que la expectativa crece en el plantel.
El capitán fue uno de los protagonistas de la conferencia organizada por la Liga Profesional y destacó: «Tenemos la oportunidad de ser campeones dependiendo de nosotros, pero tenemos que salir a jugar como lo hacemos siempre; la ilusión está intacta».
El Xeneize suma 60 puntos y tiene una diferencia de gol de +22, mientras que Argentinos Juniors también acumula 60 unidades, pero cuenta con +12. Rosario Central, por su parte, reúne 59. Una victoria ante el Halcón le asegurará a Boca el primer puesto de la tabla anual y, por lo tanto, el título de Liga.
Paredes también valoró el rendimiento de sus competidores y destacó la regularidad de Argentinos y Central. «Son equipos que intentan jugar muy bien, con entrenadores con ideas claras», señaló. Además, resaltó que el poder de gol del equipo no depende de un solo futbolista: «Quedó demostrado que muchos pueden convertir en este equipo».
Por su parte, Arruabarrena remarcó la importancia de la competencia y la posibilidad de sumar una nueva consagración. «Es la posibilidad de ingresar directo a la Copa Libertadores y lograr un título más», afirmó el técnico, que también reconoció que el objetivo es darle una alegría a los hinchas.
De todas formas, el Vasco advirtió sobre las dificultades que puede presentar Defensa y Justicia. «Sabe lo que quiere y va a ser un partido durísimo. Tiene un buen técnico y debemos estar muy lúcidos para ganarle», sostuvo. El entrenador también pidió mantener la concentración y evitar que la ansiedad por la definición se traslade al campo de juego.
En la misma jornada, Riquelme también se refirió a la expectativa que rodea al equipo. El presidente destacó la ilusión de los hinchas y expresó su deseo de que Boca pueda festejar en la Bombonera: «El deseo más grande que yo tengo es que Boca pueda ganar en nuestra casa y que los jugadores y el cuerpo técnico puedan festejar por todo el esfuerzo de la temporada».
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