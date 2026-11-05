Paredes, Arruabarrena y Riquelme palpitaron la definición de la Liga: «La ilusión está intacta»

Nicolás Oroz, Ignacio Ovando y Leandro Paredes representaron a Argentinos, Central y Boca en la conferencia de prensa realizada en el Predio de la AFA. (Foto: @LigaAFA)

Boca atraviesa días decisivos en la pelea por uno de sus grandes objetivos de la temporada. El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibirá este sábado a Defensa y Justicia, desde las 17:30, con la posibilidad de consagrarse campeón de la Liga. En la previa, Leandro Paredes. el entrenador xeneize y Juan Román Riquelme compartieron sus sensaciones sobre la definición y dejaron en claro que la expectativa crece en el plantel.

El capitán fue uno de los protagonistas de la conferencia organizada por la Liga Profesional y destacó: «Tenemos la oportunidad de ser campeones dependiendo de nosotros, pero tenemos que salir a jugar como lo hacemos siempre; la ilusión está intacta».

El Xeneize suma 60 puntos y tiene una diferencia de gol de +22, mientras que Argentinos Juniors también acumula 60 unidades, pero cuenta con +12. Rosario Central, por su parte, reúne 59. Una victoria ante el Halcón le asegurará a Boca el primer puesto de la tabla anual y, por lo tanto, el título de Liga.

Paredes también valoró el rendimiento de sus competidores y destacó la regularidad de Argentinos y Central. «Son equipos que intentan jugar muy bien, con entrenadores con ideas claras», señaló. Además, resaltó que el poder de gol del equipo no depende de un solo futbolista: «Quedó demostrado que muchos pueden convertir en este equipo».

Por su parte, Arruabarrena remarcó la importancia de la competencia y la posibilidad de sumar una nueva consagración. «Es la posibilidad de ingresar directo a la Copa Libertadores y lograr un título más», afirmó el técnico, que también reconoció que el objetivo es darle una alegría a los hinchas.

De todas formas, el Vasco advirtió sobre las dificultades que puede presentar Defensa y Justicia. «Sabe lo que quiere y va a ser un partido durísimo. Tiene un buen técnico y debemos estar muy lúcidos para ganarle», sostuvo. El entrenador también pidió mantener la concentración y evitar que la ansiedad por la definición se traslade al campo de juego.

En la misma jornada, Riquelme también se refirió a la expectativa que rodea al equipo. El presidente destacó la ilusión de los hinchas y expresó su deseo de que Boca pueda festejar en la Bombonera: «El deseo más grande que yo tengo es que Boca pueda ganar en nuestra casa y que los jugadores y el cuerpo técnico puedan festejar por todo el esfuerzo de la temporada».