Choque sobre Ruta 22 en Chichinales: una mujer de 67 años sufrió una fractura de húmero

Una mujer de 67 años sufrió una lesión de gravedad este jueves en Ruta 22.

Una mujer de 67 años sufrió una fractura de húmero tras un choque entre un Fiat Palio y un camión Mercedes Benz sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso a la empresa Jugos, en Chichinales. La víctima fue trasladada al hospital de Villa Regina, donde confirmaron la lesión.

El siniestro vial ocurrió este jueves por la tarde. En el automóvil también viajaban un hombre de 70 años y una niña de 5, mientras que el camión era conducido por un joven de 23 años.

Cómo fue el choque sobre la Ruta 22

De acuerdo con los primeros datos recopilados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales, el Fiat Palio circulaba en sentido este-oeste cuando impactó contra la parte trasera derecha del camión.

El Mercedes Benz, por su parte, cruzaba la calzada en dirección norte para ingresar al paso a nivel de las vías del ferrocarril.

Tras el impacto, la mujer manifestó un intenso dolor en sus extremidades. Fue asistida en el lugar y luego trasladada en ambulancia al hospital de Villa Regina, donde los profesionales constataron que tenía una fractura de húmero.

Pericias y actuaciones judiciales

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias para determinar cómo ocurrió el choque.

Los dos vehículos fueron trasladados a la sede del Cuerpo de Seguridad Vial. La fiscalía de turno dispuso iniciar las actuaciones judiciales correspondientes, sin formular imputaciones por el momento.

Una vez finalizados los peritajes técnicos, se autorizó la devolución de los automotores.