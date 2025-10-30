El emotivo posteo de Boca por el 65° aniversario del nacimiento de Diego Maradona y el particular detalle

Este jueves se cumple un nuevo aniversario de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Boca, el club de toda su vida, publicó un sentido video. Los detalles.

El emotivo posteo de Boca por los 65 años de Diego Armando Maradona

El 30 de octubre es un día marcado en el calendario para el mundo deportivo, especialmente para toda Argentina. En esta jornada, hace 65 años, nació Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de toda la historia. Un estandarte, no solo dentro de la cancha, sino como figura social que transcendió el terreno de juego y llegó hasta los lugares más impensados.

En este nuevo aniversario, clubes, asociaciones y futbolistas le dedicaron posteos en las distintas redes sociales. El más emotivo, claramente, fue el de Boca, el equipo de toda su vida. El Xeneize realizó una publicación con todos los detalles: el video se subió a las 10:10 de la mañana.

En las imágenes, se puede ver a las distintas facetas del Diez: como futbolista en sus dos etapas, como hincha desaforado festejando en la tribuna y como una marca imborrable en distintos murales y estatuas en el barrio de La Boca. Además, a largo del video se le escucha decir: «Ser de Boca es una pasión que se lleva muy adentro». Un amor que perdura con el pasar del tiempo, a pesar de que el Diego ya no se encuentra entre nosotros.

River y un recuerdo del Nápoli

A lo largo de toda la Argentina y el mundo futbolero, se realizan diferentes homenajes a Maradona en el día de su nacimiento. No es la excepción de River, eterno rival de Boca, que hizo un posteo de un partido muy recordado por los fanáticos de «Pelusa».

Desde la cuenta global en X, el Millonario recordó que Maradona hizo su debut con la camiseta del Napoli frente al equipo de Núñez. El encuentro se disputó en el entonces llamado estadio San Paolo, ahora renombrado como Diego Armando Maradona, por una deuda que tenía el conjunto italiano con River por el pase de Ramón Díaz.

«En este día tan especial, recordamos cuando 85.000 napolitanos se congregaron para ver a Diego en acción por primera vez. Aquel partido amistoso marcó el inicio de una increíble historia de amor entre el argentino y la ciudad de Nápoles», resaltó la cuenta del Millonario. En la imagen se lo puede ver al Diez con Norberto «Beto» Alonso, uno de los máximos ídolos de la institución riverplatense.