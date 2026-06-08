Alianza goleó a Maronese y amplió su ventaja en lo más alto del Oficial de Lifune

Alianza sigue firme en lo más alto del Oficial de Lifune. (Foto: Prensa Alianza)

Alianza de Cutral Co no afloja su marcha en el Oficial de Lifune y con la goleada 3 a 0 a Maronese en Neuquén, amplió su ventaja en la cima del torneo.

El Celeste abrió el marcador a los 26 minutos con un golazo de chilena de Lucas Medina en una segunda jugada en un córner y volvió a golpear antes del descanso con un tanto de Leandro Cerda que aprovechó un error en la salida del local.

El equipo del Pulpo Lencina lo liquidó rápido en el complemento y al minuto marcó el 3 a 0 mediante Miguel Díaz que interceptó un rechace corto del arquero Alan Aldalla, desbordó y definió al primer palo.

Maronese terminó con dos menos por las expulsiones de Joaquín Celedón, que le tiró un cabezazo a un rival, y de Lautaro Gutiérrez, por una dura patada.

Con este triunfo, Alianza pasó a sacar 6 puntos de ventaja ya que San Patricio venció 3 a 1 a Petrolero en El Chañar y lo desplazó en el lugar de escolta.

El Santo se impuso con goles de Bernardo Deliso, Isaac Chavan y Nahuel Cruz. Los de Plaza Huincul, que quedaron tercernos a 8 del líder, anotaron mediante Franco Reyes.

En el debut de Gustavo Coronel como entrenador, Pacífico volvió al triunfo como local ante Patagonia por 3 a 1. Lo ganó con dos de Luca Cerda y uno de Ignacio Tillería. Sigue último pero se ubicó a dos de su rival de ayer.

Además, Don Bosco derrotó 1 a 0 a Rincón con un tanto de Denis Lara, Independiente (Hernán Azaguate) igualó 1 a 1 con Río Grande (Daniel Rodríguez) y Unión Vecinal empató 0 a 0 con Centenario.