Sin Messi, así formará la Selección Argentina contra Bolivia en La Paz

Finalmente, Lionel Messi no jugará contra Bolivia en la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El capitán ni siquiera estará en el banco de suplentes y la cinta la llevará Ángel Di María.

Además de «Fideo», el otro que se metió en el equipo titular es Julián Álvarez que ingresa por Lautaro Martínez. De esta manera, Nicolás González seguirá en el once.

La Selección Argentina formará con: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; González, Di María y Álvarez.

Aunque no se descartó que tenga una lesión muscular, Messi no estará en el banco de suplentes. Por el cansancio acumulado, se decidió que hoy no tendrá minutos. Más allá de eso, el capitán viajó igual y formó parte de la concentración.

Tampoco estarán en el banco: Walter Benítez, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Facundo Buonanotte y Lucas Beltrán. La «10» la tendrá Ángel Correa entre los relevos.

A pesar de que entrenó con cinco defensores, Lionel Scaloni mantuvo una última línea con 4. De todas maneras, Tagliafico se podría cerrar como stopper con González por la banda izquierda.

Con Nico de titular, lo más probable es que Di María se ubique por la derecha. También podría quedar más suelto si Argentina se para 4-4-2 con González por izquierda y De Paul por derecha.