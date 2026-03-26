Las declaraciones de Lionel Scaloni en la previa del amistoso ante Mauritania

Lionel Scaloni habló de todo en la conferencia de prensa realizada en el Predio Lionel Andrés Messi. (Clarín Fotografía)

La suspensión de la Finalissima entre Argentina y España obligó a rearmar sobre la marcha la agenda de la Selección. El partido, que iba a jugarse en Doha, quedó descartado por falta de acuerdo entre CONMEBOL y UEFA, y se generaron versiones cruzadas.

Lejos de entrar en polémicas, Lionel Scaloni fue claro: «Hay una situación que hace que el fútbol pase a ser secundario. No se pudo jugar y no tiene sentido polemizar».

Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó rápidamente dos amistosos de urgencia ante rivales de menor nivel: Mauritania y Zambia en La Bombonera, en lugar del único partido que estaba previsto originalmente frente a Guatemala.

Cambio de planes y lugar para los pibes

El giro en la planificación abrió la puerta para sumar juveniles. Uno de los casos fue el de Franco Mastantuono. «Iba a ser un solo partido. Cuando nos enteramos que eran dos, lo convocamos», contó Scaloni.

Además, aprovechó para elogiar a Tomás Aranda, de la misma edad que Mastantuono, convocado a la Sub 20 pero que se sumó al entrenamiento de la mayor del miércoles: «Tiene desparpajo, uno contra uno y personalidad. Cuando un chico rinde así en un club grande, es porque tiene algo distinto».

Para el amistoso ante Mauritania, el DT adelantó una formación híbrida: «Vamos a poner un mix entre jugadores que queremos ver y otros que necesitan recuperar nivel».

El caso Barco y una posición sin dueño

Uno de los focos de la conferencia fue Valentín Barco, hoy reconvertido en mediocampista. «Está jugando muy bien en el medio. Puede ocupar las tres posiciones y su equipo juega a lo que él propone», analizó.

«Te da la opción de ser lateral en una lista, pero hoy no es su posición», afirmó. En ese sector, aseguró que la pelea sigue abierta: Marcos Acuña compite mano a mano con Gabriel Rojas por un lugar en la convocatoria, pero señaló que el zapalino debe levantar su nivel si quiere mantenerse en la nómina

La lista para el Mundial, los amistosos y lo que viene

La cuenta regresiva ya está en marcha. La FIFA estableció el 31 de mayo como fecha límite para la presentación de la lista de 26 jugadores, mientras que la Selección Argentina debutará el 16 de junio, ante Argelia.

En la previa, el equipo tendrá dos amistosos más. Uno ya está confirmado: será ante Serbia. El otro rival todavía no está definido.

«En principio la base de la lista está, pero seguiremos viendo jugadores. Hay chicos que no han venido y también estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo lleguen y que estén lo más cerca posible de su nivel», explicó Lionel Scaloni.

Al mismo tiempo, el entrenador le restó importancia a su continuidad, con contrato hasta diciembre de 2026: «No me preocupa la renovación. Mi foco está en el Mundial, después no dependerá de mí».

De cara al torneo, también bajó las expectativas en torno a una posible defensa del título: «Argentina ganó merecidamente el último Mundial, pero hay muchas selecciones que no salieron campeonas y también lo merecían».

En esa línea, evitó enfocarse en el clima externo y puso el eje en el equipo: «Lo importante es saber lo que nos jugamos y que el equipo va a estar. No soy de mirar mucho las redes, no pasa tanto por ahí, sino por las estadísticas y el pensamiento de la gente».

Por último, dejó una preocupación concreta de cara a la Copa del Mundo. «Me preocupan los horarios, que a lo mejor no son los indicados para los jugadores. Si pudiera elegir, jugaríamos a la noche, pero hay tantos partidos que no se debe poder», sentenció.