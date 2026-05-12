«Se le cayó el techo encima»: el crudo relato de una sobreviviente de la fatal explosión en Santa Cruz

La tragedia en Perito Moreno sigue sumando testimonios que estremecen. Mientras la provincia cumple el primero de sus tres días de duelo por la muerte de tres personas, entre ellas un bebé de dos meses, los sobrevivientes comienzan a relatar el horror.

«Estábamos por acostarnos y de repente no entendíamos nada», contó Elida Ávalos a La Opinión Austral, cuya casa fue arrasada por la onda expansiva.

El estallido, presuntamente originado por una fuga de gas, no solo dejó víctimas fatales, sino que mantiene a cinco personas en estado crítico, incluyendo a tres niños de 5, 9 y 11 años que luchan por su vida en Caleta Olivia.

El relato de Elida y Ariel sobre la explosión en Santa Cruz: «Se embolsó la casa»

Elida Ávalos y su esposo, Ariel Perdomo, llevan 18 años viviendo en la localidad santacruceña. El domingo por la noche, Ariel estaba sentado cuando la detonación del complejo vecino impactó de lleno en su hogar: “A mi esposo se le cayó el cielo raso encima”, relató Elida.

La mujer describió una situación física paradójica que muestra lo brutal del evento: la estructura de su casilla resistió, pero el impacto fue interno. «Adentro está todo destrozado. Como que hizo un impacto hacia dentro, se embolsó», explicó.

A pesar del golpe en la cabeza y el shock, Ariel no dudó: tras salir de las ruinas, fue de los primeros en correr hacia las llamas para rescatar a los niños del complejo siniestrado.

La pareja había llegado desde otra provincia buscando trabajo, construyeron su hogar de a poco y, tras años de calefaccionarse a leña, apenas en marzo de 2026 habían logrado conectar la red de gas natural.

«Estábamos contentos porque ya no usábamos leña», recordaron. Sin embargo, la misma red que les dio confort parece ser la causa de la tragedia que hoy los deja «otra vez de cero». Perdieron muebles, electrodomésticos y el esfuerzo de años quedaron reducidos a chatarra en segundos.

Alerta sanitaria y víctimas en estado crítico tras la explosión

El reporte oficial indica que la situación sigue siendo de extrema gravedad. El sistema de salud provincial no descarta nuevos fallecimientos debido a la complejidad de las heridas:

Niños: tres menores permanecen con pronóstico reservado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

tres menores permanecen con pronóstico reservado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. Terapia Intensiva: una mujer mayor fue derivada a Las Heras.

una mujer mayor fue derivada a Las Heras. Traslados: el avión sanitario de Santa Cruz está en guardia permanente para posibles derivaciones de urgencia a Buenos Aires.

El gobernador Claudio Vidal decretó tres días de duelo y garantizó que el Estado acompañará a las familias que hoy se refugian en la Escuela N°72 “Pioneros del Sur”, el centro logístico para los evacuados de una noche que Perito Moreno nunca podrá olvidar.