El Senado retoma el debate por la ley de salud mental con más de 30 expositores

El plenario de comisiones del Senado retomará este 12 de mayo por la tarde, el debate por el proyecto que reforma la normativa vigente de salud mental. La lista de este martes se completa con más de 30 expositores.

La nueva ley de Salud Mental que se busca sesionar, tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que en la actualidad no tienen suficiente amparo. Las disertaciones confirmadas iniciarán a las 14.

Más de 30 expositores en el debate por la ley de salud mental

Este 12 de mayo, mismo día que se realizará la marcha federal universitaria, se escucharán las exposiciones del titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Marcelo Corral; su par de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), Marcelo Clingo; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias en el Ámbito de la Salud de Buenos Aires, Julieta Calmels; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Sebastián Malgá.

El plenario se conforma por las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta, ambas presididas por legisladoras libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez.

El mes pasado se realizó la primera reunión por la reforma a la ley de salud mental y en ella, la administración central envió a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: «Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente».

La funcionaria explicó que el texto en cuestión se realizó a partir de decenas de diálogos con «pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones» y con «todos los caos de dominio público» sobre la mesa.

Un punto que fue objetado por la senadora y médica de Catamarca, Lucía Corpacci, quien remarcó que «son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley». «Los citaron a un encuentro, la comentaron y, a los tres días, la presentaron en el Congreso«, agregó.

González indicó que los cambios apuntan a «evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado«. Por ello postulan la necesidad de las internaciones involuntarias y el «concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención«.

En Labor Parlamentaria se define la sesión

El objetivo del oficialismo es lograr que el proyecto ingrese a sesión. Por el momento se conoció que los jefes del bloque mantendrán, desde las 18, la cumbre de Labor Parlamentaria y allí se resolverá sesionar el jueves desde las 16. El horario se dará para darle margen a la audiencia pública ya fijada de antemano que se programó para las 10.

El temario ya parece consensuado, a excepción de los dictámenes relacionados con ascensos diplomáticos, y se evalúa tratar: un acuerdo con holdouts por u$s171 millones; la prórroga del programa nacional de entrega de armas; y cinco años más de camarista federal para Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia.