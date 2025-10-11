Argentina enfrenta a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina enfrenta desde las 20 a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile. El ganador se medirá con Colombia en semifinales.

Para este encuentro, Diego Placente sorprendió al poner una línea de cinco con el ingreso de Tomás Pérez en la última línea. Ian Subiabre es suplente y Gianluca Prestianni se metió en lugar de Álvaro Montoro que sufrió una fractura de clavícula.

El equipo nacional tiene a Alejo Sarco, uno de los goleadores del torneo con cuatro tantos. En México, la figura es Gilberto Mora de solo 16 años.

Más temprano, Colombia le ganó 3 a 2 a España en un partidazo y espera por el ganador de este partido en semifinales. Ese cruce será el próximo miércoles a las 20 horas.

Desde 2011 que Argentina no llegaba a cuartos de final de un Mundial Sub 20. En ese caso cayó por penales con Portugal. La última vez que logró ser campeón fue en 2007.

Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tomás Pérez, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elías Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.