Argentina entrenó sin lesionados y se perfila el equipo para enfrentar a Austria
La Selección Argentina entrenó con todos los jugadores a disposición en Kansas de cara al duelo del lunes contra Austria.
En otra jornada calurosa en Kansas City, la Selección Argentina entrenó de cara al partido del próximo lunes contra Austria por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.
Ya sin lesionados, Lionel Scaloni pudo disponer de todos los jugadores para la práctica de hoy. Nicolás Tagliafico entrenó a la par del grupo después de superar su lesión muscular en el sóleo y podría volver al equipo contra Austria.
El lateral izquierdo ya se pudo mover con normalidad y la idea es que sume minutos en la segunda fecha. Aún no está definido si será titular o seguirá Facundo Medina, de buen debut. En el segundo caso, el ex Banfield e Independiente entraría en el complemento.
En el otro lateral, Nahuel Molina se apunta para estar en el once inicial en lugar de Gonzalo Montiel. Contra Argelia jugaron un tiempo cada uno y el que comenzó fue el defensor de River.
Los otros que podrían meterse en el equipo ante Austria son Nicolás González y Julián Álvarez. En ese escenario, los que saldrían son Thiago Almada y Lautaro Martínez.
Scaloni también tiene la intención de darle minutos a Leandro Paredes para que sume rodaje después de la lesión muscular que sufrió en Boca y lo marginó en los días previos al arranque mundialista.
El duelo del lunes contra Austria será en Dallas a las 14 horas. Los europeos vencieron 3 a 1 a Jordania en su presentación en el grupo J.
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