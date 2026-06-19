Argentina entrenó sin lesionados y se perfila el equipo para enfrentar a Austria

En otra jornada calurosa en Kansas City, la Selección Argentina entrenó de cara al partido del próximo lunes contra Austria por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.

Ya sin lesionados, Lionel Scaloni pudo disponer de todos los jugadores para la práctica de hoy. Nicolás Tagliafico entrenó a la par del grupo después de superar su lesión muscular en el sóleo y podría volver al equipo contra Austria.

El lateral izquierdo ya se pudo mover con normalidad y la idea es que sume minutos en la segunda fecha. Aún no está definido si será titular o seguirá Facundo Medina, de buen debut. En el segundo caso, el ex Banfield e Independiente entraría en el complemento.

Lionel Messi, en la práctica de la Selección Argentina. (Foto: @Argentina)

En el otro lateral, Nahuel Molina se apunta para estar en el once inicial en lugar de Gonzalo Montiel. Contra Argelia jugaron un tiempo cada uno y el que comenzó fue el defensor de River.

Los otros que podrían meterse en el equipo ante Austria son Nicolás González y Julián Álvarez. En ese escenario, los que saldrían son Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Scaloni también tiene la intención de darle minutos a Leandro Paredes para que sume rodaje después de la lesión muscular que sufrió en Boca y lo marginó en los días previos al arranque mundialista.

El duelo del lunes contra Austria será en Dallas a las 14 horas. Los europeos vencieron 3 a 1 a Jordania en su presentación en el grupo J.