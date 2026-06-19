Aimar habló del buen momento de Argentina y destacó las cualidades de Austria: “Durísimo”

Pablo Aimar, mano derecha de Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección Argentina, dialogó con FIFA sobre el nivel de exigencia que recae sobre el equipo incluso después de haber logrado coronar como campeona del mundo en Qatar.

Y es que para el talentoso ex jugador de River, mundialista en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, el equipo ha acostumbrado a todos a lo extraordinario.

Pablo Aimar, mano derecha de Scaloni, habló de Austria el próxima rival de la Selección Argentina en el Mundial

Pablo Aimar: “No sólo estás jugando lo máximo, que es un Mundial, sino también estás viviendo. Nosotros intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. Lo que más queremos es que las cosas deportivas salgan bien, pero es importante el camino, porque después el… pic.twitter.com/QLwrztmDnJ — Roberto Parrottino (@rparrottino) June 19, 2026

“Lo que sentimos todos es que estamos donde queremos estar. Que ese sentimiento y esa manera de encararlo haya sido coronado con triunfos, con títulos, con alegrías… No sé si hay algo más arriba que esto. Tenemos la alegría y la tranquilidad de haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior. Es la confirmación de un nivel superlativo. Hoy no solo es difícil plasmar esa superioridad en un partido. Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”, comenzó diciendo.

Para destacar una clave de ese funcionamiento que se mantiene y se perfecciona con el correr de los años, Aimar expresó: “El buen ambiente, la buena vibra, para nosotros es fundamental. Porque además de estar compitiendo estamos compartiendo tiempo de nuestras vidas. Es un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado, algo muy difícil de conseguir. Y sobre todo, tenemos la virtud de transmitir confianza y seguridad”.

"A MÍ ME LLENA DE ORGULLO HABER ESCUCHADO EN ALGÚN MOMENTO QUE LEO DIJO ESO"



🗣️ Pablo Aimar sobre la admiración que le tiene Lionel Messi



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Más allá del buen momento que entiende está atravesando el seleccionado argentino en el Mundial, el ayudante de Scaloni marcó las dificultades que supondrá el partido del próximo lunes ante Austria, el otro líder del Grupo J producto de su victoria 3-1 ante Jordania.

“Es un equipo durísimo, como estamos viendo que son la gran mayoría de los participantes de este Mundial. Tiene una propuesta diferente (a la de Argelia), con jugadores quizás más físicos, con un juego más directo, pero será un partido igual de duro”, señaló.

Pablo Aimar también fue consultado por aquellas viejas declaraciones de Lionel Messi, cuando lo mencionó como uno de sus ídolos. “A mí me llena de orgullo. En algún momento, cuando era chico, escuché que Zidane había dicho algo parecido de Enzo Francescoli. Me acuerdo que pensé ‘qué sentirá él de que alguien que juega así al fútbol haya dicho esas cosas tan lindas’. Bueno, es eso. A mí me llena de orgullo haber escuchado en algún momento a Leo decir eso”, dijo.