River y Racing prometen un partidazo por la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Desde que el cuadro de Copa Argentina puso en el mismo camino a River y a Racing, el cruce generó expectativas. Este jueves será el día en que se verán las caras, con presentes diferentes y protagonistas que despiertan el morbo.

El partido de cuartos de final en la cancha de Rosario Central comenzará a las 18 horas, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de TyC Sports.

El Millonario no llega bien después de cuatro derrotas seguidas y la eliminación con Palmeiras en la Copa Libertadores. Hace 15 años que River no tenía una racha adversa así y la caída del último domingo ante Riestra como local aumentó la impaciencia de los hinchas.

Marcelo Gallardo vive uno de sus peores momentos como DT del club y, desde su regreso, nunca pudo darle continuidad a un rendimiento sostenido con mucho dinero gastado y sin títulos.

Por esa razón, la impresión es que el Millonario se juega más que Racing esta tarde dado que la Academia sí pudo avanzar a las semifinales de la Libertadores donde enfrentará a Flamengo.

Más allá de eso, los de Avellaneda están ante una chance inmejorable de darle otro golpe a River y continuar en triple competencia. En semifinales espera Independiente Rivadavia y en la otra llave están Argentinos Juniors y Belgrano. El que pase hoy sacará chapa de candidato.

El gran morbo del partido lo aportará la presencia de Maximiliano Salas en el Millonario. Su salida a mitad de año no cayó bien en Racing y ahora será el reencuentro. En la Academia no gustó la manera en que se manejó el delantero que presionó para irse por la cláusula de rescisión.

River no podrá contar con Enzo Pérez, al que le pusieron siete puntos de sutura en la rodilla luego de su corte contra Palmeiras en Brasil. Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero volverán en la defensa mientras que Facundo Colidio podría ganarse un lugar en la delantera junto a Salas.

En Racing, la novedad es que volvería Marcos Rojo. Costas lo pidió para este tipo de partidos y como llegó libre después del cierre del mercado de pases, solo puede jugar por copas y no en el torneo local.

Sus únicos minutos hasta el momento fueron en los octavos de final de Libertadores contra Peñarol. En la vuelta lo expulsaron cuando ya había salido y se perdió los dos cruces de cuartos contra Vélez.

También regresaría el roquense Facundo Mura por Gastón Martirena en el lateral derecho. La principal ausencia en la Academia es Juan Nardoni que se desgarró en la vuelta con el Fortín. El equipo no tuvo un buen clásico el domingo ante Independiente (0 a 0) pero en estos duelos eliminatorios suele dar un plus. Si el encuentro cumple con las expectativas previas, sin dudas será un partidazo.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 18

TV: TyC Sports