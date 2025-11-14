Argentina pierde 2 a 1 con México por los 16avos del Mundial Sub 17 de Qatar

Ramiro Tulián metió un golazo contra México en el Mundial Sub 17.

La Selección Argentina pierde 2 a 1 con México por los 16avos de final del Mundial Sub 17 de Qatar. El equipo de Diego Placente clasificó con puntaje ideal en la fase de grupos.

A los 9 minutos, Argentina abrió el marcador con una jugada preparada en un córner. Felipe Esquivel no tiró el centro y tocó con Tulián. El juvenil de Belgrano recibió desde el vértice del área y la colgó del ángulo en el segundo palo.

#ARG 1-0 #MEX | 09' PT | ¡GOL! Tiro de esquina con jugada preparada, Ramiro Tulián recibe libre y abre el tanteador ¡Gol calcado al de Enzo Fernández ante México en 2022! ¡Elegimos creer! #VamosLosPibes



— TVP (@TV_Publica) November 14, 2025

Argentina dominó la mayor parte del primer tiempo. Recién sobre el cierre su rival, su rival avisó con un par de aproximaciones que pudo concretar en el segundo. En el arranque del complemento, México lo dio vuelta con dos goles de Luis Gamboa.

¡GOOOL DE MÉXICO!



¡GOOOL DE MÉXICO!

Gran definición de Luis Gamboa para dar vuelta el marcador y poner el 2-1 ante Argentina.
— DSPORTS (@DSports) November 14, 2025

El equipo nacional derrotó 3 a 2 a Bélgica, 1 a 0 a Túnez y 7 a 0 Fiji. Con esos tres triunfos pasó de ronda como el mejor primero de toda la competencia.

En contrapartida, México se metió por la ventana al ser el peor tercero. Venció 1 a 0 a Costa de Marfil pero perdió 2 a 1 con Corea del Sur y 3 a 1 con Suiza.

Argentina forma con: Alberto Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

El ganador de este partido se medirá en octavos de final con Portugal que hoy eliminó 2 a 1 a Bélgica con dos goles de Anísio Cabral.