Ariel Ortega reveló el motivo por el que no va a la cancha de River: «Me molesta la gente que…»

Cada partido de River en el Monumental, sus hinchas colman las tribunas y el ambiente se ha tornado un condimento especial para el Millonario que logra hacerse fuerte de local. Sin embargo, un ídolo de la Banda reveló que no le gusta ir a la cancha y describió que el principal motivo se relaciona con la forma en el que la gente disfruta del encuentro.

Ariel Ortega supo ganarse los corazones millonarios por sus actuaciones en el Monumental, donde fue campeón y hasta fue catalogado como ídolo de la institución. En 2012 colgó los botines pero este martes volvió a estar en boca de todos tras sus declaraciones sobre la gente que va a la cancha de Núñez.

Rara vez se lo ha visto en las tribunas millonarias y esta mañana reveló cuál es el principal motivo por el que no asiste a ver a River. «Trato de no ir a la cancha», aseguró en el programa Hacelo y me muero, y argumentó que «la gente que no va a ver los partidos y me molesta».

«Están con el celular boludeando y para evitar decirle algo me voy a mi casa a verlo solo», planteó el crack de la Banda, que hoy en día defiende la camiseta de sus amores en el fútbol Senior.

El Burrito Ortega sorprendió con su curiosa explicación, que muchos futboleros seguramente entiendan su referencia en estos tiempos donde la tecnología se apoderó del momento de vivir una experiencia única como ir a alentar al club de tus amores.