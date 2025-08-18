Arrancó el Clausura del Torneo Regional Infantil de Deportivo Roca: las mejores fotos

Con decenas de equipos y miles de chicos en cancha, el último fin de semana comenzó el Clausura del Torneo Regional Infantil que organiza Deportivo Roca.

La acción de la primera fecha se dividió entre sábado y domingo en los dos predios del Naranja: el estadio Luis Maiolino y el complejo. Se jugaron 68 partidos.

Las categorías que participan son la 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019-2020. Hay equipos de toda la región, desde Rincón de los Sauces hasta Cervantes incluyendo a 25 de Mayo de La Pampa. La mayor cantidad de equipos están en las categorías 2014, 2015 y 2016. Los más chicos tienen entre 5 y 6 años.

Con un Apertura y un Clausura para jugar durante todo el año, estos campeonatos funcionan como previa al Mundialito de enero.

Además de la partipación de decenas de escuelitas de fútbol de la zona, también lo disputan clubes como Deportivo Roca, Cipolletti, Unión de Allen, Catriel, Argentinos del Norte y Deportivo Huergo.

Las mejores fotos del Torneo Regional Infantil