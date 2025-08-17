SUSCRIBITE
El offside inexistente que le cobraron a Cipolletti ante Villa Mitre en el gol anulado a Almirón

Cipolletti empató 0 a 0 como local con Villa Mitre en un partido con varias polémicas y un gol mal anulado por offside a Andrés Almirón.

Almirón protestó por el gol mal anulado. (Foto: Matías Subat)

Cipolletti empató 0 a 0 con Villa Mitre en La Visera de Cemento en un partido marcado por las jugadas polémicas que lo perjudicaron en un pésimo arbitraje del pampeano Cristian Rubiano.

El fallo más controversial se dio a los 35 minutos del segundo tiempo con un gol mal anulado por offside a Andrés Almirón. El volante recibió un pase de Santiago Jara, la cruzó de zurda y convirtió pero el juez de línea levantó la bandera.

El futbolista albinegro estaba claramente habilitado por el central Damián Zadel. En un partido con muchas acciones dudosas, esa fue la peor.

El otro gol anulado a Cipolletti fue por una supuesta mano de Cristian Ibarra. Esa jugada dejó muchas dudas y no quedó claro si le pegó en el brazo o no cuando bajó la pelota antes de definir.

Además, Rubiano cobró todas las faltas chicas en favor de Villa Mitre lo que exasperó a Cipolletti. El técnico, Daniel Cravero, y el delantero, Ricardo Dichiara, fueron expulsados por protestar. En el caso del jugador fue por segunda amarilla.


