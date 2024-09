Arturo Vidal rompió el silencio tras su polémica chicana contra River: «Nos miraron con inferioridad»

Luego del empate entre River y Colo-Colo por la Copa Libertadores, Arturo Vidal se metió de lleno en la polémica tras hablar en zona mixta y asegurar que «tengo más títulos que todos los jugadores de River«. Las críticas no tardaron en llegar y el volante sacó un comunicado para aclarar sus intenciones en redes sociales.

«Hago este video, aunque no lo suelo hacerlo, pero para aclarar. Lo que respondí ayer no era para pelear con los de River, sino que lo dije para responderle al periodista que me preguntó una cosa que venían hablando toda la semana anterior. Nos miraron con inferioridad porque el valor del plantel es de 26 millones y el de ellos más de 100.«, planteó el Rey Arturo en su descargo por historias de Instagram.

Pero además, argumentó por qué decidió involucrar su palmarés: «Lo único que vale es lo que hace según cómo se prepara. No porque yo haya ganado todos esos títulos o River venga ganando mucho en los últimos años, nos van a pasar por encima».

Se conocieron los audios del VAR tras el polémico pisotón de Miguel Borja en River ante Colo-Colo

Este miércoles, la Conmebol reveló las conversaciones entre Rodolpho Toski y Pablo Goncalves, quienes eran encargados del VAR y no llamaron a su compañero para revisar la situación.}

«Hay una pérdida del balón y después un pisotón del número 9, una entrada de Borja. Es intensidad baja y con velocidad normal, no tiene intensidad alta. El contacto es pleno en el pie. Baja la pierna izquierda, primero al pie y después al piso», explicaron entre Toski y Goncalves con la repetición desde distintos ángulos de las cámaras.