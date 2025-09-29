El mal momento que pasó Julián Álvarez con un exjugador de Los Pumas

Luego del doblete de Julián Álvarez ante Real Madrid en el clásico de la capital española, el goleador de la Selección Argentina se reunió con un exjugador de Los Pumas y protagonizó un momento que se hizo viral en redes sociales.

Agustín Creevy, exjugador de rugby profesional e integrante de Los Pumas con 110 presencias, comenzó su nuevo proyecto en Youtube donde realiza vlogs y entrevistas con figuras del deporte, actores y creadores de contenido. En su última producción, el ex Puma visitó la casa de la Araña en Madrid.

El desafío que tuvo que cumplir Julián Álvarez con un exjugador de Los Pumas

Durante una charla, Creevy le preguntó sobre su decisión de irse de Manchester City, pasó por su presente en el Atlético de Simeone y hasta le quiso enseñar a patear mejor con la zurda. El video fue grabado en la previa del duelo con el Merengue.

Pero sobre el cierre del encuentro, el delantero de la Albiceleste pasó un mal momento. Primero, Creevy lo desafió a tomar picante en caso de no poder contestar una pregunta y Julián evitó elegir al mejor técnico que lo dirigió hasta ahora, por lo que tuvo que cumplir. Luego, perdió un mano a mano a los dardos, por lo que tuvo que repetir la prenda.