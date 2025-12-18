Regina y La Amistad definen la Liga Confluencia en una final única: fecha, sede y horario

Después de las 42 fechas que disputó la Liga Confluencia en su torneo anual,Atlético Regina y La Amistad quedaron empatados en 104 puntos y definirán el título en una final única en sede neutral.

El duelo de desempate por el campeonato se jugará el próximo martes 23 de diciembre en «La Mejor del Valle», cancha de Unión Alem Progresista de Allen. En principio, será desde las 21 horas.

En la última fecha que se disputó anoche, el Albo venció 2 a 0 a Petroleros Pampeanos en 25 de Mayo con goles de Tobías Rivas y Enzo Yañez.

Los cipoleños también cumplieron al vencer 2 a 1 a San Carlos como locales con tantos de Valentín Salinas y Alex Salvo, de penal.

Los dos hicieron una campaña idéntica con 32 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. Pelearon mano a mano todo el año y no se cayeron cuando comenzaron con la doble competencia al empezar el Regional Amateur.

La Amistad y Regina ya jugaron una final el año pasado en el Apertura. En ese caso fue ida y vuelta y los cipoleños se impusieron por penales. Luego también ganaron el Clausura por lo que van por el tricampeonato.

El Albo buscará volver a ser campeón después de 9 años. La última vez fue en el Apertura 2016. En total tiene cuatro títulos de Liga Confluencia mientras que La Amistad tiene seis.

Final sin piroctenia: el comunicado de Unión

Desde el Club Unión Alem Progresista, que recibirá la final del torneo, advirtieron que por ordenanza municipal está «terminantemente prohibido el uso, tenencia, ingreso o activación de pirotecnia (sonora o lumínica».

También aclararon que la prohibición incluye bombas de estruendo, cohetes, petardos y otros explosivos además de bengalas, fuegos artificiales y dispositivos que generen chispas, humo o sonido.