Así se jugará la última fecha de la fase de grupos del Regional Amateur: las chances de cada uno

El Regional Amateur disputará la última fecha de la fase de grupos el domingo en una jornada en la que quedarán definidos todos los clasificados a la siguiente ronda.

Todos los partidos empezarán a las 17 horas excepto dos: San Martín de Esquel – Puerto Moreno (14 hs) y Sportsman – Atlético Regina (18 hs).

En las 11 zonas de la región patagónica, los primeros de cada grupo y el mejor segundo pasarán directo a la tercera fase. Los ocho mejores segundos que le siguen clasificarán a la segunda ronda.

Esos ocho jugarán un mano a mano y los cuatro que avancen disputarán octavos de final con los 12 que se metieron directo en la tercera ronda. Solo el peor segundo se queda afuera ya que en la zona de tres equipos solo seguirá en carrera el primero.

En la Zona 5 ya está todo definido. Estudiantes Unidos (13 puntos) se aseguró el primer puesto y Cruz del Sur (9) el segundo. Los dos se enfrentarán entre sí y San Martín de Esquel (1) recibirá a Puerto Moreno (4)

En la Zona 6 se dará un mano a mano por el pasaje entre Independiente de Neuquén (7) y Maronese (6) en La Chacra, en el grupo de tres equipos donde ya quedó afuera Petrolero (1).

Al Rojo le alcanza con un empate como local para avanzar de ronda mientras que el Dino está obligado a conseguir un triunfo.

En la Zona 7, Alianza de Cutral Co (15) ya clasificó como primero y tiene puntaje ideal. Los demás se juegan todo en esta fecha. El Gallo visitará a San Patricio del Chañar (6) mientras que Patagonia (6) recibirá a Unión (3) en Neuquén.

En la Zona 8, Villalonga (13) se aseguró el primer lugar y será local de Independiente de Río Colorado (9). Jorge Newbery de Patagones (7) espera ganarle en su cancha a Talleres de San Antonio (0) y, a su vez, necesita una caída al Rojo en provincia de Buenos Aires para superarlo en el segundo lugar.

En la Zona 9, La Amistad (12) y Deportivo Roca (10) ya están clasificados y se enfrentarán en Cipolletti para definir quién queda primero. Al local le alcanzará un empate y el Naranja está obligado a ganar. Ya sin chances, completan Argentinos del Norte (7) y Pillmatún (0) en el Zit Formiga.

En la Zona 10, Atlético Regina (15) y Sportsman (12) ya tienen su boleto. El Albo ya está en la tercera fase ya que si pierde igual pasaría a esa ronda como el mejor segundo.

Si Sportsman no gana, corre el riesgo de no ser el mejor segundo y, en ese caso, tener que jugar la segunda ronda con los demás escoltas. Completan, ya eliminados, Huahuel Niyeo (1) y Asociación Española de Luis Beltrán (1) en Jacobacci.