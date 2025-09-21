Balón de Oro 2025: hora, TV y todos los nominados de la gala
Este lunes será una nueva gala del Balón de Oro. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister están entre los 30 nominados. Además, Dibu Martínez buscará ganar como mejor arquero.
Este lunes se realizará una nueva gala del Balón de Oro que premiará al mejor futbolista del mundo en la última temporada con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé como principales candidatos.
La ceremonia que organiza la revista France Football comenzará a las 16, hora argentina con transmisión de Disney+ o de Claro Sports en Youtube. Se llevará a cabo en el Teatro del Châtelet de París.
Los dos argentinos que quedaron entre los 30 nominados son Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. El delantero del Inter tiene chances de quedar entre los 10 primeros.
Además, Dibu Martínez está entre los diez finalistas para el trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo, galardón que ya obtuvo dos veces. Los otros candidatos son: Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille/PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Jan Oblak (Atlético Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter Milan).
Para el premio principal, los dos máximos favoritos son el francés Ousmane Dembélé del PSG y Lamine Yamal del Barcelona. El año pasado lo ganó el español Rodri, del Manchester City.
Este año, Lionel Scaloni no quedó entre los nominados al mejor entrenador. Los cinco ternados son: Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).
Los 30 nominados al Balón de Oro masculino
-Ousmane Dembéle (Francia, PSG)
-Lamine Yamal (España, Barcelona)
– Vitinha (Portugal, PSG)
– Raphinha (Brasil, Barcelona)
– Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
– Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
– Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)
– Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
– Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid)
– Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
– Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich)
– Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen / Liverpool)
– Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)
– Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
– Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
– Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
– Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
– Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli / PSG)
– Pedri (España, Barcelona)
– Fabián Ruiz (España, PSG)
– Joao Neves (Portugal, PSG)
– Viktor Gyokeres (Suecia, Sporting CP / Arsenal)
– Nuno Mendes (Portugal, PSG)
– Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán)
– Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
– Michael Olise (Francia, Bayern Munich)
– Désiré Doué (Francia, PSG)
– Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG / Manchester City)
– Scott McTominay (Escocia, Napoli)
– Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
Las 30 nominadas al Balón de Oro femenino
- Lucy Bronze (Chelsea – Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride – Zambia)
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona – España)
- Sandy Baltimore (Chelsea – Francia)
- Mariona Caldentey (Arsenal – España)
- Klara Bühl (Bayern Münich – Alemania)
- Sofía Cantore (Juventus / Washington Spirit – Italia)
- Steph Catley (Arsenal – Australia)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyon – Haití)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current – Malawi)
- Emily Fox (Arsenal – Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Juventus – Italia)
- Esther González (Gotham FC – España)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona – Noruega)
- Patri Guijarro (FC Barcelona – España)
- Amanda Gutiérres (Palmeiras – Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea – Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern Münich – Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyon – Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal – Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride – Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal – Noruega)
- Ewa Pajor (FC Barcelona – Polonia)
- Clara Mateo (París FC – Francia)
- Alessia Russo (Arsenal – Inglaterra)
- Claudia Pina (FC Barcelona – España)
- Alexia Putellas (FC Barcelona – España)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea – Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid – Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal – Inglaterra)
