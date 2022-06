Boca, Battaglia y la doble vara con Villa, Rojo y Benedetto

Hace tiempo que la situación judicial de Sebastián Villa es comprometida. Sobre el colombiano pesan dos acusaciones gravísimas por parte de dos de sus ex parejas y en la segunda de esas causas la fiscal pidió en las últimas horas que el delantero fuera detenido.

En 2020, ante una denuncia muy similar, Boca tomó una postura clara y Villa fue separado del plantel. Cuando lo necesitó desde lo deportivo volvió a utilizarlo en aquella llave contra Racing por cuartos de final de Copa Libertadores. Incluso también fue apartado del grupo el año pasado cuando se marchó repentinamente a Colombia en plena competencia.

En este caso, la resolución del club, que tiene los mismos dirigentes que entonces, fue la de seguir usufructuando los servicios del jugador, independientemente de la situación judicial.

A la espera de lo que el juez Javier Maffucci Moore resuelva en función del pedido de la fiscal Vanesa González, Villa fue titular en el duelo de Boca por 16avos de final de Copa Argentina. El jugador, además, resultó decisivo anotando el único gol del partido a los 33 minutos del segundo tiempo, en La Rioja.

La segunda denuncia, que data sobre un hecho ocurrido en junio de 2021, es incluso más grave que la anterior. El colombiano está acusado de abuso sexual con acceso carnal, en hechos de un alarmante nivel de violencia.

Sin embargo, la decisión de la institución que lo contrató es muy clara y, hasta tanto la justicia no determine que es culpable, avisó que no actuará al respecto. A Boca no le quedará otra que prescindir del jugador si es que Villa es detenido en el lapso de los cinco días que el juez tiene para tomar la decisión.

Incluso se dio dentro del estadio una situación particular cuando el tema Villa quedó en el medio del cruce de hinchadas. “Olé, olé, olé, Villa, Villa”, cantó la hinchada de Boca. “Tomala vos, dámela a mí, el que no salta es un violín”, respondió la de Ferro.

Al convertir el gol, el futbolista se tocó una oreja desafiando a las tribunas y se puso a bailar para festejar el tanto.

Las próximas horas serán decisivas para el futuro del delantero, pieza fundamental desde lo futbolístico en el once de Sebastián Battaglia, quien lo considera inamovible. El entrenador siempre lo bancó y nunca pensó en sacarlo del equipo por el tema extrafutbolístico.

En este contexto, el técnico sí tomó una fuerte decisión para con Marcos Rojo y Darío Benedetto, que se ausentaron a la práctica del domingo pasado y por eso no fueron citados contra Ferro.

Más allá de si la justicia encuentra culpable o no a Villa en alguna de las dos causas, o si va preso, una vez más el fútbol queda expuesto en cuanto a la falta de políticas género.