Boca quiere romper el mercado: va por Di María

Liberado por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca pisará el acelerador en el mercado de pases y el primero de la lista hace mucho ruido: Ángel Di María, desvinculado de Juventus, podría transformarse en jugador Xeneize para la etapa más importante de la competencia continental.

Aunque en Europa sostienen que Fideo seguirá su carrera en una liga top, la CD de Boca ya inició gestiones y el último fin de semana de junio será clave: el sábado 24 será la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario y el 25 sería de la Juan Román Riquelme en La Bombonera. Ahí estará Di María y en el club de la Ribera sueñan con abrochar la incorporación del campeón del mundo.

Fideo y Román se reencontrarán a fines de junio.

Si bien es cierto que Di María esta muy identificado con Rosario Central y seguramente cerrará su carrera profesional en el Gigante de Arroyito, su historia con Boca no es nueva. Antes de sumarse al Benfica, en 2007, su nombre sonó en el club Xeneize. Fue después de un festival de fútbol de Fideo en La Bombonera y los rumores de traspaso se multiplicaron.

El propio Di María lo recordó hace dos años en una entrevista a TyC Sports. “Lo normal era que me iba a ir a Boca, pero apareció Benfica y Rosario Central estaba con el problema del quiebre. La abogada que maneja todo ese tema dijo que, si me iba, tenía que hacerlo al exterior porque iban a entrar euros y era la única manera de salvar al club. Por eso me fui a Europa”, afirmó.

Vuelve Campuzano y otra vez suena Gustavo Gómez

Un central, un volante y un delantero. Ese habría sido el pedido de Jorge Almirón para el mercado de pases que se viene en Boca. Para la defensa otra suena el nombre de Gustavo Gómez, que sigue en Palmeiras pero con el contrato a punto de vencer (30 de junio). Es el primero de la lista y en el club piensan que es la mejor opción para armar dupla con Nicolás Figal. Y en el medio, está confirmado el regreso de Jorman Campuzano, pedido especialmente por Almirón, ya que lo conoce de su paso por Nacional de Medellín.

Gómez suena otra vez.

En el medio de esta movida siempre sale a escena Leandro Paredes, pero en este caso habría que esperar. Nadie duda que volverá a su casa en algún momento, pero su objetivo es seguir un par de temporadas en Europa. Como Di María, cerró su etapa en Juventus y Boca siempre está en su cabeza. Hoy por hoy, suena Fideo y su llegada es complicada. Pensar en dos campeones del mundo a la vez, es una utopía.