Boca recibe a O’Higgins por la Sudamericana: la formación que ensayó Arruabarrena

Boca recibe a O’Higgins este jueves en el duelo de ida por la Copa Sudamericana y el Vasco Arruabarrena tiene el equipo casi confirmado.

El técnico ensayó un equipo en la práctica de hoy y se espera que sea el definitivo de cara al segundo encuentro del semestre, previo al arranque del Clausura de la Liga Profesional.

El Xeneize viene de ganarle a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina en el regreso oficial de Arruabarrena, después de 11 años.

Respecto a ese encuentro, el DT tendrá varios jugadores más a disposición y se destaca la presencia de Leandro Paredes. El volante no tuvo descanso después de la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. El capitán sería titular este jueves en la Bombonera.

También será el debut en el arco de Álvaro Montero. El colombiano llegó como refuerzo de Vélez después del Mundial donde fue uno de los arqueros suplentes.

Otra de las incorporaciones es Leandro Lozano, el lateral derecho proveniente de Argentinos Juniors, pero sufrió una molestia muscular y es baja. Por esa razón, jugará el juvenil Dylan Gorosito.

También se dará la vuelta de Sebastián Villa y el que saldrá es Alan Velasco. Arruabarrena mantendrá en el equipo a Leonel Flores que hizo su debut en la Copa Argentina y metió un gol.

De esta manera, la formación de Boca ante O’Higgis sería con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

La vuelta en Chile será el jueves 30/07 pero en el medio visitará a Deportivo Riestra en el arranque del torneo local. Será el domingo a las 19:30.