Dos empresas pujan por una nueva obra de alumbrado LED en Cipolletti que alcanzará tres avenidas clave

La Municipalidad de Cipolletti realizó este miércoles la apertura de sobres de la Licitación Privada para ejecutar una nueva etapa del Plan Cipo Más LED. La obra permitirá ampliar el alumbrado público sobre las avenidas Mosconi, Perón e Illia, tres corredores de alto tránsito de la ciudad.

En la licitación se presentaron dos empresas oferentes, Avenor S.A.S. y OM Energy S.A.S., que ahora competirán por quedarse con la adjudicación de una obra que cuenta con un presupuesto oficial de $349,8 millones. Las propuestas serán analizadas por el municipio antes de definir la empresa que ejecutará los trabajos y firmar el contrato correspondiente.

Según la planificación oficial, la obra comenzaría dentro de aproximadamente dos meses, una vez concluido el proceso administrativo.

La obra contempla 156 nuevas luminarias LED y 143 postaciones

El proyecto prevé la instalación de 143 postaciones y 156 luminarias LED, una intervención que busca mejorar la iluminación y reforzar la seguridad vial y peatonal en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos forman parte del Plan Cipo Más LED, el programa municipal destinado a reemplazar progresivamente las antiguas luminarias por tecnología LED, con el objetivo de reducir el consumo energético y los costos de mantenimiento.

De acuerdo con datos oficiales, el plan ya permitió instalar más de 7.000 luminarias LED en barrios, espacios verdes y accesos a la ciudad, alcanzando un avance del 85%.

También continúa la iluminación de la ciclovía sobre la Ruta 65

En paralelo, el municipio avanza con la colocación de columnas para iluminar el primer tramo de la ciclovía sobre la Ruta Provincial 65, entre Circunvalación Perón y Mosconi, una obra que apunta a brindar mayor seguridad a los ciclistas y peatones que utilizan ese corredor.

Ese proyecto forma parte de otra licitación que contempla la iluminación integral de la bicisenda desde Perón hasta Puente 83.

Desde la Municipalidad indicaron que el objetivo del Plan Cipo Más LED es que para finales de 2026 toda la ciudad cuente con alumbrado público de tecnología LED, mejorando la eficiencia energética y disminuyendo los costos de mantenimiento del sistema.