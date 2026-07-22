Crimen del taxista en Allen: detuvieron a una mujer y le formularán cargos tras un giro en la investigación

Una mujer fue detenida en las últimas horas en la localidad de Allen, sospechada de haber tenido una intervención directa en el homicidio del taxista Ricardo Martín, ocurrido a principios de julio. La captura representa un avance significativo en una causa que, apenas días atrás, se conoció la liberación del primer sospechoso por falta de evidencias. Según informaron fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal procederá a formular los cargos correspondientes contra la mujer en una audiencia prevista para el día de mañana.

La detención fue el resultado de una serie de diligencias coordinadas por el Ministerio Público Fiscal, que incluyeron el despliegue de la Unidad Operativa para la Investigación —trasladada especialmente desde Bariloche—, junto con la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística. El trabajo en conjunto permitió profundizar en el análisis de cámaras de seguridad, realizar allanamientos y peritar elementos secuestrados que permitieron avanzar en la identificación de la sospechosa.

La no formulación del primer sospechoso reforzó nuevos rumbos

Este nuevo paso en la instrucción penal ocurre luego de que el juez de Garantías, Julio José Martínez Vivot, resolviera no admitir la formulación de cargos contra un joven que había sido aprehendido inicialmente como sospechoso del crimen. Durante la audiencia celebrada el 13 de julio en la Ciudad Judicial de Roca, el magistrado consideró que los indicios presentados no lograban demostrar una vinculación directa con el hecho de sangre.

En aquella oportunidad, el equipo fiscal —compuesto por Verónica Villarruel, Laura Troneli y Graciela Echegaray— intentó sostener una imputación por el delito de «homicidio en ocasión de robo en carácter de coautor».

La hipótesis fiscal señalaba que el imputado habría ingresado a la propiedad de Martín, ubicada en las calles Neuquén y Aristóbulo del Valle, acompañado por una mujer que mantenía un lazo previo con el chofer de taxi jubilado. Sin embargo, la defensa pública, a cargo de Juan Pablo Chirinos, argumentó con éxito que las filmaciones de monitoreo solo acreditaban la presencia del joven en la vía pública, pero no dentro de la vivienda donde ocurrió el asesinato.

La saña del ataque y el objetivo del robo

El cuerpo de Ricardo Martín, de 73 años, fue hallado por agentes de la comisaría Sexta luego de un llamado de alerta realizado por uno de sus hijos. Las pericias forenses revelaron la extrema brutalidad con la que actuaron los agresores. El informe preliminar de la autopsia determinó de manera científica que el cuerpo «presentaba signos de estrangulamiento» y especificó que el fallecimiento se debió a «múltiples traumatismos en la cabeza».

De acuerdo con la teoría de la fiscalía, el móvil del crimen fue el robo de pertenencias personales. Se cree que los autores ingresaron a la finca sin ejercer violencia en los accesos con el objetivo de sustraer un teléfono celular, una billetera y los llaveros de dos automóviles propiedad del jubilado. A pesar de los testimonios de vecinos que describían relaciones conflictivas entre el taxista y la sospechosa ahora detenida, el juez Martínez Vivot dictaminó en su momento que las pruebas eran insuficientes en esta «etapa embrionaria» para mantener detenido al primer acusado.

Investigación y próximos pasos

Desde el inicio de las actuaciones el pasado 10 de julio, la justicia ha realizado la requisa de un automóvil y el secuestro de diversas prendas de vestir con presuntos rastros hemáticos. Estas evidencias están siendo analizadas bajo estrictos protocolos científicos por las unidades operativas especializadas del Ministerio Público.

La nueva detenida permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de formulación de cargos. La jornada de mañana será clave para determinar si los nuevos elementos reunidos por la fiscalía logran establecer la coautoría en el asesinato que conmocionó a los vecinos de Allen.