Río Negro cobrará regalías por el uso de especies nativas de la Patagonia en la industria cosmética

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, firmó un contrato comercial con la empresa Novachem. Foto: gentileza.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático firmó un acuerdo comercial con la empresa cosmética Novachem, autorizando el uso de dos especies nativas presentes en la Patagonia, a cambio de regalías destinadas a la conservación ambiental.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 673/26 y comprende las especies Aristotelia chilensis (maqui) y Fabiana imbricata (palo piche), utilizadas por la empresa para elaborar ingredientes activos que se comercializan en Argentina y el exterior.

Regulaciones y conservación de la biodiversidad

Según al decreto, la empresa deberá abonar a la Provincia regalías equivalentes al 0,5% por la venta de productos elaborados con maqui y al 0,25% de aquellos desarrollados con la planta de «pichi» o «piche».

El acuerdo además establece que el dinero generado a partir de la explotación de este recurso será destinado a tareas de conservación de la biodiversidad, monitoreo y fortalecimiento de la política ambiental.

El maqui (Aristotelia chilensis) es un árbol o arbusto nativo de los bosques de la Patagonia de Chile y Argentina famoso por sus propiedades antioxidantes. Foto: gentileza

Además, la compañía no podrá realizar nuevas extracciones de recursos genéticos sin autorización provincial y se prevé la posibilidad de revisar el porcentaje de participación económica de Río Negro de acuerdo con la evolución del mercado.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca promover el desarrollo productivo basado en el conocimiento sin perder el control sobre el patrimonio biológico.

En este sentido, el convenio reconoce la soberanía de Río Negro sobre sus recursos genéticos, exige que el material vegetal provenga de proveedores locales registrados y establece mecanismos de trazabilidad y control estatal durante todo el proceso.