Roberto Ayala se arrepintió del cruce con Dani Olmo y desmintió una agresión física: «Fue un empujón»

Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, rompió el silencio sobre el incidente que protagonizó con Dani Olmo tras la final del Mundial 2026, en la que la Albiceleste cayó 1-0 ante España. El exdefensor reconoció que está arrepentido de su reacción y aseguró que, si vuelve a cruzarse con el futbolista español, le pedirá disculpas personalmente.

En una entrevista con Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, el Ratón hizo una autocrítica de su comportamiento una vez finalizado el encuentro. «Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido. Para mí son cosas que quedan ahí y ya está», expresó.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Respecto a lo que originó su reacción, el exjugador de 55 años evitó profundizar. «Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí», sostuvo.

Sin embargo, reconoció que su reacción fue producto de un comentario recibido y reiteró que asume la responsabilidad por lo ocurrido. «Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo, obviamente le pediré las disculpas en persona», afirmó.

[AHORA] "Fue más un empujón que otra cosa": por el "cortito" a "Dani" Olmo, el "Ratón" Ayala aclaró que "no fue un puñetazo" y tuvo "una reacción a un dicho", que según distintas versiones fue "simios de mierda", y si lo ve "en persona" al español, le pedirá "disculpas". https://t.co/P43stUdXQX pic.twitter.com/SJoh4DHpwE — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 22, 2026

Por último, explicó que su intención inicial era intervenir para detener los enfrentamientos que se desataron tras el pitazo final. «Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido veo que hay una gresca en la mitad de la cancha y fuimos a buscar a nuestros jugadores para que todo terminara ahí, porque nosotros no somos eso«, señaló.

Además del cruce entre Ayala y Dani Olmo, la final dejó otros episodios de tensión, como los enfrentamientos protagonizados por Leandro Paredes con futbolistas españoles. Sobre esa situación, el integrante del cuerpo técnico de Scaloni volvió a insistir en que su objetivo era separar a los protagonistas.

«Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir a separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil. No es excusa. Por el lugar que ocupo, mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente le dije que entré a separar y a felicitar nada más», explicó.

Mientras tanto, la FIFA anunció la apertura de una investigación disciplinaria para esclarecer los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026. El organismo designó a un instructor que analizará lo sucedido, incluido el golpe de Nahuel Molina a Rodri cuando comenzaban los festejos del seleccionado español.