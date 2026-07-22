Inocencia Fiscal: las claves del proyecto que presentará Luis Caputo para atraer los «dólares del colchón»

El Ejecutivo nacional prepara un cambio profundo en el régimen de inocencia fiscal con el fin de atraer los dólares del colchón» al sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará formalmente el proyecto este miércoles en conferencia de prensa para luego enviarlo al Congreso totalmente renovado.

La iniciativa impulsada por el Gobierno surge tras detectar inquietudes entre especialistas tributarios y un nivel de adhesión inferior al esperado bajo la versión original de la ley. La administración de Javier Milei aspira a que los cambios amplíen el acceso al régimen y otorguen mayores certezas a quienes decidan adherir.

La elaboración del proyecto se concretó tras semanas de reuniones entre el equipo económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y expertos del sector. Funcionarios y contadores que participaron en el proceso de consulta revelaron que la meta es generar condiciones que favorezcan el sinceramiento de activos no declarados, sin exponer a los contribuyentes a sanciones y a revisiones retrospectivas.

Las claves del proyecto que presentará Luis Caputo

La propuesta de Luis Caputo se puede comprender a partir de siete ejes claves:

Eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que regían como condiciones para acceder al Régimen de Inocencia Fiscal: hasta ahora sólo podían adherir quienes no superaban $1.000 millones anuales de ingresos o $10.000 millones de patrimonio. La nueva propuesta suprime estos límites y exige únicamente la residencia fiscal argentina durante la totalidad del período fiscal.

que regían como condiciones para acceder al Régimen de Inocencia Fiscal: hasta ahora sólo podían adherir quienes no superaban $1.000 millones anuales de ingresos o $10.000 millones de patrimonio. La nueva propuesta suprime estos límites y exige únicamente la residencia fiscal argentina durante la totalidad del período fiscal. Plazo definido para exteriorizar fondos: se fija un plazo concreto hasta el 31 de diciembre de 2027 para que las personas puedan exteriorizar fondos no declarados. Hasta esa fecha se podrá ingresar dinero al sistema sin costo por períodos anteriores y sin que esa regularización se utilice como prueba en contra del contribuyente.

se fija un plazo concreto hasta el 31 de diciembre de 2027 para que las personas puedan exteriorizar fondos no declarados. Hasta esa fecha se podrá ingresar dinero al sistema sin costo por períodos anteriores y sin que esa regularización se utilice como prueba en contra del contribuyente. Tapón fiscal y límite a la fiscalización de ARCA: el régimen vigente impide que el organismo fiscalice períodos anteriores, aunque si detecta discrepancias relevantes puede activar controles. La nueva versión aclara que no se considerará un desvío importante si es inferior al 5% del monto fijado por el Régimen Penal Tributario —actualmente unos $5 millones—, ya que la evasión simple se configura desde los $100 millones. Este ajuste busca dar mayor previsibilidad y reducir la litigiosidad.

el régimen vigente impide que el organismo fiscalice períodos anteriores, aunque si detecta discrepancias relevantes puede activar controles. La nueva versión aclara que no se considerará un desvío importante si es inferior al 5% del monto fijado por el Régimen Penal Tributario —actualmente unos $5 millones—, ya que la evasión simple se configura desde los $100 millones. Este ajuste busca dar mayor previsibilidad y reducir la litigiosidad. Flexibilización del concepto de discrepancia significativa: La regla general fija la discrepancia cuando la diferencia supere el 15% de lo declarado, con una excepción relevante: si no excede el 5% del umbral penal vigente, no habrá falta. Asimismo, el contribuyente conservará los beneficios del régimen y el tapón fiscal si rectifica y cancela la deuda dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA.

La regla general fija la discrepancia cuando la diferencia supere el 15% de lo declarado, con una excepción relevante: si no excede el 5% del umbral penal vigente, no habrá falta. Asimismo, el contribuyente conservará los beneficios del régimen y el tapón fiscal si rectifica y cancela la deuda dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA. Impacto en operaciones inmobiliarias y efectivo: la nueva redacción aclara que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas resultarán compatibles con los beneficios del régimen. La definición oficial permite que los movimientos en efectivo no impliquen la pérdida automática de los beneficios, siempre que se documenten adecuadamente ante escribano.

la nueva redacción aclara que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas resultarán compatibles con los beneficios del régimen. La definición oficial permite que los movimientos en efectivo no impliquen la pérdida automática de los beneficios, siempre que se documenten adecuadamente ante escribano. Reglas sobre la carga de la prueba: el proyecto establece que la carga de la prueba recaerá exclusivamente en ARCA, que sólo podrá utilizar información declarada y disponible en sus sistemas al momento de fiscalizar. También se limita el uso de ciertas presunciones, como las vinculadas a depósitos bancarios, para cuestionar la validez de las declaraciones juradas presentadas bajo este régimen.

el proyecto establece que la carga de la prueba recaerá exclusivamente en ARCA, que sólo podrá utilizar información declarada y disponible en sus sistemas al momento de fiscalizar. También se limita el uso de ciertas presunciones, como las vinculadas a depósitos bancarios, para cuestionar la validez de las declaraciones juradas presentadas bajo este régimen. Efectos ante bancos, escribanos y la UIF : el texto contempla que la adhesión al régimen sea considerada como un antecedente favorable por parte de bancos, escribanos y la Unidad de Información Financiera (UIF). Este procedimiento impactará en aquellos procedimientos de identificación y monitoreo de clientes por parte de entidades financieras y sujetos obligados, lo que otorga mayores garantías a quienes exterioricen fondos y busquen operar en el mercado formal.

: el texto contempla que la adhesión al régimen sea considerada como un antecedente favorable por parte de bancos, escribanos y la Unidad de Información Financiera (UIF). Este procedimiento impactará en aquellos procedimientos de identificación y monitoreo de clientes por parte de entidades financieras y sujetos obligados, lo que otorga mayores garantías a quienes exterioricen fondos y busquen operar en el mercado formal. Régimen de sanciones y alivio para pequeños contribuyentes: el esquema sugerido plantea que el monto de las sanciones se ajuste en función de la capacidad económica. De acuerdo al proyecto, las multas para microempresas y personas humanas descenderían un 80%; para pequeñas empresas, 60%; medianas empresas (Tramo I), 40%; y medianas empresas (Tramo II), 20%.

Con información de Infobae