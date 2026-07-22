«Se hizo rogar»: cayó «abundante» nieve en Caviahue y crecen las expectativas para las vacaciones de invierno

Caviahue volvió a vestirse de blanco y el invierno se siente a pleno en uno de los pueblos más mágicos de la cordillera de Neuquén. «La nieve se hizo rogar un poco, pero en las últimas 24 horas cayó abundante cantidad, principalmente donde más hace falta, que es en las pistas de esquí, en el cerro, que está a un kilómetro de acá del pueblo», contó Antonio Huglich, propietario del alojamiento La Maison.

El panorama en el centro de esquí es alentador para las vacaciones de invierno. «Las pistas están muy lindas, en condiciones», destacó Huglich y celebró:«Así está el cerro ahora».

Señaló que este miércoles el clima está algo inestable: «Hoy el clima ha cambiado un poco. Está un poquito húmedo y con una leve llovizna. Esperemos que en el transcurso del día cambie, baje la temperatura y cambie a precipitación de nieve».

Para los vecinos, la postal blanca forma parte de la rutina invernal, aunque no deja de llamar la atención. «Acá nevó todo el día de ayer y hoy, pero estamos acostumbrados», señaló Sebastián, un vecino de Caviahue, y acotó: «Se trabaja igual».

Sin embargo reconoció que, en esta temporada, cayó menos nieve de lo esperado. «El invierno viene atrasado, muy atrasado. Acá tiene que empezar a nevar el 25 de abril para adelante y está nevando ahora, hace cuatro o cinco días», relató Sebastián.

Caviahue, entre la nieve, el volcán y los eventos de invierno

Caviahue Ski Resort abrió la temporada invernal el 27 de junio. La propuesta del centro combina nieve, paisaje volcánico y una agenda de actividades pensada para atraer visitantes de toda la región y del país, en plena temporada alta.

En la previa del invierno, el complejo lanzó promociones anticipadas en su tarifario, orientadas a quienes planifican el viaje con tiempo y buscan acceder a valores preferenciales. Esa estrategia de venta temprana apuntó a asegurar un buen piso de reservas para julio y a darle mayor previsibilidad al sector turístico local.

La agenda ya tuvo su primer gran evento deportivo con el Rugby Extreme, que se desarrolló el 4 y 5 de julio sobre la nieve del cerro. Para lo que resta de la temporada se mantiene la expectativa puesta en el tradicional Snow Polo, programado para el 15 y 16 de agosto, además de los festejos del Día del Esquiador, del Montañés y del Niño.

Alerta por nevadas en la cordillera de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por nieve para gran parte de la cordillera de Neuquén, que incluye zonas donde se encuentra Caviahue. Según el organismo, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con momentos de nieve fuerte durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros en las zonas altas, mientras que en sectores más bajos podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros. Las áreas alcanzadas abarcan, entre otras, las cordilleras de Aluminé, Loncopué, Picunches, Ñorquín y los departamentos Huiliches, Lácar, Aluminé, Catán Lil, Collón Curá y Zapala.

El escenario combina nevadas y períodos de lluvia o llovizna, según la altura, por lo que se recomienda extremar las precauciones en rutas de montaña, consultar el estado de los caminos antes de viajar y circular con portación obligatoria de cadenas.