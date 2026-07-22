Cipolletti despliega operativo tras las lluvias: dónde trabajan hoy las cuadrillas y cómo pedir asistencia las 24 horas

La Municipalidad de Cipolletti continúa con el operativo de recuperación de calles luego de las lluvias que afectaron a la ciudad durante los últimos días. Aprovechando la mejora de las condiciones climáticas, los equipos municipales siguen trabajando con camiones de extracción, tareas de desagote y reparación de calzadas en distintos barrios.

Según informó el Municipio, durante esta jornada las cuadrillas realizan trabajos en los barrios 2 de Febrero, Labraña y María Elvira, además del sector de Julio De Caro y Cinco Saltos. También adelantó que, a medida que avancen las tareas, los operativos llegarán a otros puntos de Cipolletti.

Camiones de extracción y cuadrillas para recuperar las calles

El operativo se lleva adelante con camiones de extracción de gran capacidad, destinados a retirar el agua acumulada en los sectores que aún presentan anegamientos, mientras personal de Servicios Públicos y Protección Civil continúa recorriendo los barrios para atender las situaciones más urgentes.

Foto: municipio de Cipolletti.

En paralelo, las cuadrillas realizan el repaso y la reparación de calles, además de la limpieza de desagües, canales pluviales y bocas de tormenta para favorecer el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de nuevos anegamientos.

Desde la comuna explicaron que, a medida que las calles continúen secándose, se reforzarán los trabajos para acelerar la recuperación de la transitabilidad tanto para vehículos como para peatones.

Cómo solicitar asistencia durante las 24 horas

El Municipio recordó que el recorrido de los equipos puede modificarse según las emergencias o los reclamos que se registren durante la jornada, por lo que los operativos permanecerán activos en distintos sectores de la ciudad.

Ante cualquier emergencia, inconveniente o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse durante las 24 horas con la línea municipal 109, desde donde se coordinan las intervenciones de Protección Civil y Servicios Públicos.