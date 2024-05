Boca sorprendió con un posteo de Miguel Merentiel que ilusiona: ¿llega a jugar?

Esta noche, Boca recibe a Nacional Potosí en un duelo clave por la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. En las últimas horas, una información preocupó al cuerpo técnico xeneize ya que Miguel Merentiel no jugaría por un problema de salud, aunque hace instantes, una publicación del club ilusiona a los hinchas.

La Bestia está en duda por un cuadro gripal y en la previa se lo daba casi afuera del cruce copero, pero desde la cuenta oficial del Xeneize publicaron una imagen del delantero que genera optimismo. «La bestia siempre está», fue el mensaje que escribieron junto a una postal del uruguayo en la práctica.

La Bestia siempre está 🇺🇾💙💛 pic.twitter.com/5klbQ0rkNW — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 29, 2024

En un primer momento, Miguel Merentiel parecía prácticamente descartado para el partido, pero con el correr del día, la situación fue cambiando: el delantero mejoró su condición, los estudios le dieron favorablemente y ahora se suma el optimista mensaje que publicaron desde el club.

¿Miguel Merentiel jugará esta noche en la Copa Sudamericana?

El delantero de Boca no se quiere perder el partido clave por la clasificación y así lo dio a entender Diego Martínez, que será el encargado de decidir si la Bestia va desde el arranque. A las 21, en La Bombonera, se terminará de confirmar si estará en el once titular de Boca.

En caso de que el uruguayo finalmente no integre el once inicial, el gran candidato a reemplazarlo es Lucas Janson, justamente el delantero viene siendo el primer recambio para el entrenador en los últimos partidos, ya que Luca Langoni no puede estar por el desgarro sufrido. La otra opción en Boca es Norberto Briasco, pero al tener poco rodaje, corre de atrás en la decisión del entrenador.

El probable once de Boca ante Nacional Potosí, por la Copa Sudamericana

Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel o Lucas Janson y Edinson Cavani.